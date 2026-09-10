Adiós al Toyota Corolla: así es el impresionante híbrido de BYD con 1.600 km de autonomía

La automotriz china se mete en el segmento de los sedanes con el modelo con la mayor autonomía del mercado argentino. Todas sus características.

A exactamente un año de su desembarco oficial en el país, la automotriz china BYD (Build Your Dreams) presentó su sedán híbrido enchufable que en ese segmento promete darle pelea a clásicos muy vigentes como el Toyota Corolla . Se trata del SEAL 5 DM-i, un modelo con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros, la mayor del mercado argentino.

“El SEAL 5 DM-i llega para redefinir el segmento de sedanes en el país, elevando el estándar en términos de autonomía, eficiencia y versatilidad”, señaló Christian Kimelman , Country Manager de BYD Argentina. Además, remarcó que este lanzamiento “se da en un momento muy especial para BYD: más de 10.000 clientes ya nos eligieron en Argentina, un hito que refleja la confianza en su tecnología y la creciente adopción de la movilidad de nuevas energías”.

El BYD SEAL 5 DM-i incorpora la tecnología Super Hybrid DM-i, una arquitectura híbrida enchufable desarrollada por BYD para optimizar la eficiencia energética y brindar una experiencia de conducción óptima para cada situación. Este modelo está pensado para usuarios que buscan eficiencia en los recorridos diarios , pero también autonomía suficiente para viajes de larga distancia con un excelente confort de marcha.

El sedán de BYD está pensado tanto para recorridos diarios como para viajes de larga distancia.

Este sedán cuenta con un motor de combustión 1.5 L, combinado con uno eléctrico con una autonomía eléctrica de 50 km. Los motores rinden en conjunto 131 Kw de potencia y 210 Nm, con una autonomía de 1.600 km. La velocidad máxima que alcanza es de 185 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

La batería de este modelo es Blade, de BYD, con una capacidad de 7.68 kWh. La misma se recarga con un dispositivo portátil en un período de 3 a 7 horas o en un puerto de carga AC. Además, la misma cuenta con sistema de frenado regenerativo; sistema de autocalentamiento y membrana protectora de calor.

Las dimensiones, su interior y la seguridad

El nuevo sedán de BYD es el de mayores dimensiones en su segmento: mide 4,78 metros de largo, 1,837 metros de ancho y 1,515 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,718 metros. Este tamaño le permite ofrecer un habitáculo espacioso, especialmente pensado para quienes utilizan el vehículo tanto en la ciudad como en viajes. El baúl es otro de sus puntos fuertes: ofrece 522 litros de capacidad, una cifra que puede ampliarse hasta 1.295 litros al rebatir los asientos traseros.

El BYD SEAL 5 DM-i cuenta con una autonomía de 1.600 kilómetros.

El interior del SEAL 5 DM-i mantiene la fuerte apuesta tecnológica que caracteriza a los últimos modelos de BYD. La consola está dominada por una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas, acompañada por un tablero digital de 8,8 pulgadas. La dotación también incluye un sistema de audio con ocho parlantes, cargador inalámbrico de 15 W, puertos USB delanteros y traseros y diferentes soluciones de conectividad.

En cuanto a su sistema de seguridad, el BYD SEAL 5 DM-i incorpora seis airbags y un paquete de asistencias avanzadas a la conducción que supera los diez sistemas. También incorpora alerta de tráfico cruzado trasero y monitoreo directo de la presión de los neumáticos. Uno de los elementos más llamativos es la cámara panorámica de 360 grados con función de chasis transparente, una tecnología que permite obtener una visualización mucho más completa del entorno del vehículo y facilitar las maniobras.

Cuánto cuesta el sedán de BYD

El BYD SEAL 5 DM-i ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios oficiales de la marca, con un precio de USD 31.990 o su equivalente en pesos, con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros y de 8 años o 160.000 kilómetros para el sistema híbrido. Como parte de su lanzamiento en Argentina, los clientes que adquieran el nuevo sedán durante septiembre accederán a un beneficio especial de USD 1.000 sobre el precio de compra.

Quienes compren este modelo en septiembre tendrán una rebaja de 1.000 dólares.

Con esta incorporación, BYD suma una nueva alternativa para quienes buscan una propuesta que combine eficiencia, tecnología y autonomía dentro del segmento sedán.