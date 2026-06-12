BYD ATTO 2 en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV híbrido enchufable chino tiene más de 1.000 km de autonomía y es una de las revelaciones del mercado.

La ofensiva de BYD en Argentina sigue ganando terreno y el ATTO 2 DM-i se convirtió en una de las principales novedades del mercado durante 2026. Con una propuesta basada en la tecnología híbrida enchufable, una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros y un nivel de equipamiento muy completo, el SUV chino logró posicionarse rápidamente entre los modelos más patentados de su segmento.

En un contexto donde los vehículos electrificados continúan expandiendo su participación en el mercado local, el ATTO 2 se transformó en una de las apuestas más fuertes de la marca asiática. Su combinación de eficiencia, tecnología y precio competitivo le permitió ganar protagonismo frente a competidores tradicionales del segmento SUV compacto.

Para junio de 2026, BYD mantiene vigente la oferta del modelo en Argentina, donde se comercializa con una única configuración mecánica y un equipamiento orientado tanto al uso urbano como a viajes de larga distancia.

BYD ATTO 2: cómo le fue en los patentamientos de 2026

El BYD ATTO 2 patentó 736 unidades durante mayo de 2026, ubicándose entre los SUV más vendidos del país según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA). En el acumulado entre enero y mayo alcanzó 2.012 patentamientos, consolidándose como una de las revelaciones del mercado argentino.

Ranking: los SUV y crossover más patentados en Argentina (enero-mayo)

Ford Territory: 8.983 unidades Toyota Yaris Cross: 3.385 Chevrolet Tracker: 6.457 Volkswagen Taos: 4.913 Peugeot 2008: 5.204 BYD ATTO 2: 2.012 Toyota Corolla Cross: 4.809 BAIC BJ30: 3.306 Jeep Compass: 3.313 Volkswagen T-Cross: 2.892

En paralelo, el mercado automotor argentino registró durante mayo 41.921 patentamientos de autos 0km, una cifra que representó una caída interanual del 25,6%. En el acumulado anual se contabilizaron 247.187 unidades, un 9,7% menos que en igual período de 2025.

BYD ATTO 2: motor, autonomía y mecánica en Argentina

El BYD ATTO 2 DM-i utiliza un sistema híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor naftero de 72 kW (98 CV) con un motor eléctrico de 145 kW (197 CV), capaz de entregar 300 Nm de torque.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i, el nuevo SUV que es tendencia en la Argentina. BYD

La energía se almacena en una batería Blade Battery de 18,03 kWh, una de las tecnologías más avanzadas de BYD en materia de seguridad y durabilidad. Gracias a esta configuración, el SUV ofrece 110 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros bajo ciclo NEDC.

Otro de los puntos destacados es su consumo homologado de apenas 4,3 litros cada 100 kilómetros cuando la batería se encuentra descargada. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

Entre su equipamiento se destacan:

Pantalla multimedia de 12,8 pulgadas.

Tablero digital de 8,2 pulgadas.

Google Maps y ecosistema Google integrados.

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Cargador inalámbrico de 50W.

Techo solar panorámico.

Cámara 360°.

Control de crucero adaptativo.

Frenado autónomo de emergencia.

Detector de punto ciego.

Sistema de mantenimiento de carril.

En seguridad incorpora múltiples asistencias a la conducción (ADAS), además de seis airbags, control de estabilidad, control de tracción, monitoreo de presión de neumáticos y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Con una carrocería de 4,33 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,62 metros, el modelo ofrece espacio para cinco ocupantes y un baúl con capacidad de entre 435 y 1.335 litros según la posición de los asientos traseros.

Cuánto sale un BYD ATTO 2 0 km en junio 2026

Estos son los precios oficiales con los que se comercializa actualmente el BYD ATTO 2 en Argentina durante junio de 2026:

BYD ATTO 2 DM-i GS: US$ 35.990

Tomando como referencia un dólar oficial de $1.415, el valor de lista equivale aproximadamente a $50.925.850.