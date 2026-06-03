Toyota Yaris Cross en junio 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El nuevo SUV ya se ubica entre los modelos más vendidos del segmento. Se ofrece con versiones nafteras e híbridas y toda la gama incorpora ADAS.
Apenas unos meses después de su desembarco en los concesionarios argentinos, el Toyota Yaris Cross consiguió algo que pocas novedades logran en tan poco tiempo: meterse entre los vehículos más patentados del país. El SUV compacto de la marca japonesa encontró rápidamente espacio en uno de los segmentos más competitivos del mercado.
Importado desde Brasil, el modelo fue concebido para ubicarse entre el Toyota Yaris y el Toyota Corolla Cross. Su propuesta combina dimensiones urbanas, opciones híbridas, un completo paquete de seguridad y tecnología de última generación, además del respaldo de una marca con fuerte presencia en Argentina.
Con esta estrategia, Toyota sumó una nueva alternativa para quienes buscan un SUV compacto con motorizaciones nafteras e híbridas, en un contexto donde este tipo de vehículos concentra buena parte de la demanda de autos 0km.
Toyota Yaris Cross: así son sus patentamientos en 2026
El Toyota Yaris Cross tuvo un rápido crecimiento desde su lanzamiento comercial y ya forma parte del grupo de modelos más demandados del mercado argentino, según reflejan las cifras de patentamientos entregadas por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).
Patentamientos del Toyota Yaris Cross en 2026:
- Abril 2026: 1.128 unidades
- Mayo 2026: 1.034 unidades
- Acumulado 2026: 3.385 unidades
Con estos números, el SUV compacto acumula 3.385 patentamientos en los primeros cinco meses del año, se ubicó como el segundo SUV más vendido de mayo de 2026 y se posiciona como uno de los lanzamientos más exitosos del mercado argentino durante 2026.
Ránking Los 10 SUV más patentados de mayo de 2026
- Ford Territory: 1.589 unidades
- Toyota Yaris Cross: 1.034
- Chevrolet Tracker: 1.006
- Volkswagen Taos: 912
- Peugeot 2008: 771
- BYD Atto 2: 736
- Toyota Corolla Cross: 730
- BAIC BJ30: 493
- Jeep Compass: 455
- Volkswagen T-Cross: 389
El mercado automotor registró en mayo 41.921 patentamientos de autos 0km, una cifra que representó una caída interanual del 25,6%. En el acumulado de 2026, las ventas alcanzan las 247.187 unidades.
Toyota Yaris Cross: motores, seguridad y equipamiento
La gama local del Toyota Yaris Cross está compuesta por cinco versiones: tres nafteras y dos híbridas. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten una propuesta enfocada en confort urbano, conectividad y seguridad. Las versiones disponibles son:
- Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT
- Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT
- Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT
- Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT
- Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT
En mecánica, las variantes nafteras utilizan un motor 1.5 litros de 106 CV asociado a una caja automática CVT. Las híbridas, en tanto, combinan el motor 1.5 con sistema HEV y transmisión eCVT, con una potencia declarada de 111 caballos de fuerza orientada a priorizar eficiencia y bajos consumos. En equipamiento, Toyota diferencia claramente cada nivel de versión:
- Llantas de 17 pulgadas en XLI y de 18 pulgadas en XEI y SEG
- Techo panorámico exclusivo para las variantes SEG
- Tapizados de tela en XLI y XEI
- Tapizados de cuero ecológico en SEG
- Instrumental TFT de 7 pulgadas desde XEI
- Baúl de 400 litros en las versiones nafteras
- Baúl de 391 litros en las híbridas
Uno de los principales diferenciales del modelo está en seguridad. Toda la gama incorpora seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense de serie. Entre las asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) se destacan:
- Frenado autónomo de emergencia
- Mantenimiento de carril
- Control de crucero adaptativo
- Alerta de arranque del vehículo precedente
- Control de uso incorrecto del acelerador
Cuánto cuesta el Toyota Yaris Cross en junio 2026
Los precios oficiales del Toyota Yaris Cross en Argentina para junio de 2026 son los siguientes:
- Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
- Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000
- Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000
- Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000
- Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000
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