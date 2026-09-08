¿Los neumáticos del auto ya están para cambiar? Estas son las señales irrefutables que no hay que ignorar

Existen varios factores que alertan sobre el fin de la vida útil de los neumáticos y la necesidad de cambiarlos.

Los neumáticos pueden parecer un componente sencillo de un auto, pero cumplen una función clave : único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, transmiten las fuerzas de aceleración, frenado y dirección. Por ello, es clave reconocer cuándo ya no están en estado óptimo y es recomendable cambiarlas, especialmente por una cuestión de seguridad.

No todos los neumáticos “ envejecen ” al mismo ritmo y de la misma manera. El estilo de conducción, la calidad del pavimento, la carga habitual del vehículo y la exposición a climas extremos aceleran su deterioro . Existen varias señales que permiten determinar si ya están llegando al fin de su vida útil. A continuación, algunas de ellas.

La banda de rodamiento es el dibujo que permite evacuar el agua y mantener el agarre, especialmente en condiciones de lluvia o suelo húmedo. Con el uso diario, estas ranuras se van desgastando hasta alcanzar un punto crítico. La mayoría de los neumáticos modernos incluyen "indicadores de desgaste" (o TWI, por sus siglas en inglés): son pequeñas barras de caucho ubicadas en el fondo de las ranuras principales. Si la banda de rodamiento está al mismo nivel que estas barras, el neumático llegó al fin de su vida útil.

La banda de rodamiento es clave para saber cuándo hay que cambiar las cubiertas.

Más allá de estas guías, la ley suele establecer una profundidad mínima legal. Sin embargo, expertos en seguridad vial recomiendan no esperar a este límite, ya que, con menos de 3 milímetros, la capacidad de frenado y la resistencia al aquaplaning disminuyen drásticamente.

El peligro del desgaste irregular en los neumáticos

Observar el dibujo no solo sirve para medir la profundidad, sino también para analizar cómo se desgastan. Un neumático sano debe presentar un desgaste parejo en toda su superficie. Cuando una zona está mucho más gastada que el resto, puede volverse un peligro, ya que altera la estabilidad del vehículo, volviéndolo impredecible en curvas o frenadas de emergencia.

Entre las posibles causas aparecen una alineación incorrecta, problemas de suspensión, amortiguadores desgastados o una presión de inflado inadecuada. En estos casos no alcanza con cambiar los neumáticos: también es necesario determinar qué provocó el desgaste irregular para evitar que las cubiertas nuevas sufran el mismo problema.

Si los neumáticos se desgastan de forma irregular, es importante detectar la causa. Omar Novoa

Grietas, cortes y signos de envejecimiento

El desgaste no es el único motivo para cambiar un neumático. Hay que revisar especialmente los laterales en busca de grietas, cortes, ampollas, deformaciones o golpes. Una protuberancia en el costado, por ejemplo, puede indicar daños en la estructura interna del neumático y representa una señal que no debería ignorarse. Si aparece una deformación importante, no es recomendable continuar utilizando esa cubierta.

Vibraciones y cambios en el comportamiento

El vehículo suele “comunicarse” con el conductor a través de sensaciones. Si se empieza a notar una vibración inusual en el volante mientras se conduce a velocidad constante, no debe ignorarse. Si bien puede deberse a un problema de balanceo, también es un síntoma frecuente de neumáticos deformados o con estructuras internas dañadas.

De igual forma, si se siente que el auto "flota" o que tarda más tiempo en responder a las maniobras, es posible que el compuesto de goma se haya endurecido demasiado. Un neumático viejo se vuelve rígido y pierde su capacidad de adherencia, transformando una calle mojada en una pista de patinaje. Si los sistemas de control de tracción se activan con más frecuencia de lo habitual en condiciones normales, es probable que los neumáticos estén indicando la necesidad de un cambio.

Los neumáticos tienen un rol clave, ya que son el único punto de contacto entre el vehículo y el piso. Omar Novoa

Los otros dos factores a tener en cuenta para cambiar los neumáticos

Además de su estado, existen otros dos parámetros para avanzar con la renovación de las cubiertas. Ellos son: