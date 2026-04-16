BYD lanzó la pickup rival de Ford y Toyota que es inédita en Argentina: cuánto cuesta

La BYD Shark finalmente se lanzó en la Argentina y se mete de lleno en la categoría más caliente del mercado: la de las pickups medianas. Con este modelo, la marca china no solo apunta a pelear contra referentes históricos como Ford Ranger , Toyota Hilux y Volkswagen Amarok , sino que además propone una receta distinta, apoyada en una mecánica híbrida enchufable.

La flamante BYD Shark es la primera pickup híbrida enchufable que se comercializa en la Argentina . Esa condición la ubica en un lugar especial: no es una camioneta más dentro de la oferta, sino una propuesta que busca combinar trabajo, uso recreativo, tecnología y eficiencia en un formato que hasta ahora estaba dominado por motores más convencionales.

La pickup de BYD se comercializa en una única versión y con un equipamiento completo, que le permite posicionarse como un producto de perfil alto, orientado a quienes quieren una camioneta mediana sofisticada.

BYD Shark: cómo es la pickup híbrida enchufable que llegó a la Argentina

La gran novedad de la BYD Shark está debajo del capot. A partir de la plataforma DMO (Dual Mode Off-road), desarrollada por BYD, la pickup combina un motor naftero 1.5 turbo con dos motores eléctricos, uno en cada eje, para conformar un sistema híbrido enchufable con tracción integral. En conjunto, entrega 437 CV y 650 Nm de torque, cifras que la convierten en una de las camionetas más potentes del segmento. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, un registro más cercano al de un SUV de alto rendimiento que al de una pickup mediana tradicional.

BYD Shark BYD Shark. BYD

El sistema DMO le permite contar con 3 modos de manejo pensados para la ciudad (ECO, Normal y Sport) y, alternativamente, 4 modos off-road (montaña, arena, nieve y barro) que le permiten transitar cualquier tipo de caminos sin mayores dificultades.

Para la conducción off-road, incorpora un sistema Head-Up Display y una cámara panorámica de 360° con función de “chasis transparente”, que permite visualizar obstáculos debajo del vehículo y mejorar el control en terrenos exigentes. Además, amplía su versatilidad mediante la función V2L (Vehicle to Load), que transforma la pick-up en una fuente de energía móvil, ideal para alimentar dispositivos eléctricos en actividades al aire libre o contextos de trabajo.

BYD Shark BYD Shark. BYD

De acuerdo con información de la automotriz, puede recorrer hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico y ofrece una autonomía combinada de hasta 840 kilómetros. A eso se suma un consumo declarado de 7,5 litros cada 100 kilómetros y la posibilidad de cargar la batería del 30% al 80% en unos 20 minutos, lo que puede convertirse en un argumento de peso a su favor.

Por tamaño, la BYD Shark se planta con dimensiones de pickup mediana plena, incluso con algunas medidas que superan a varias referentes del segmento. Tiene 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho, 1.925 mm de alto y una distancia entre ejes de 3.260 mm. En capacidades, declara 835 kilos de carga útil, 1.450 litros de volumen de caja y 2.500 kilos de capacidad de remolque.

BYD Shark BYD Shark. BYD

En el interior, entre los elementos destacados aparece una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas con posibilidad de girar entre posición vertical y horizontal, junto con un tablero digital de 10,25 pulgadas. Su tecnología permite gestionar funciones mediante comandos de voz y ofrece servicios remotos a través de la nube. Además, incorpora la tecnología de llave digital NFC para acceder al vehículo desde un dispositivo inteligente, u otorgar permisos a otras personas para acceder sin llave.

BYD Shark BYD Shark. BYD

En seguridad, incorpora un paquete con más de 20 asistencias a la conducción (ADAS), como control de crucero adaptativo, alerta de colisión con frenado autónomo, mantenimiento de carril, detector de punto ciego y luces altas automáticas, entre otros.

Cuánto cuesta la BYD Shark en Argentina

El precio de lanzamiento de la BYD Shark en la Argentina es de US$59.990. Con ese valor, la pickup china se posiciona en el escalón más alto del segmento, pero intenta justificarlo con una combinación poco habitual de potencia, tracción 4x4 inteligente, equipamiento tecnológico y el diferencial de su propuesta híbrida enchufable.

BYD Shark BYD Shark. BYD

La BYD Shark busca atraer tanto a usuarios de pickups como a clientes de SUV grandes o premium que valoren aceleración, tecnología, e imagen, además de una mecánica más eficiente. Ahora habrá que ver ahora cómo responde el mercado, pero lo cierto es que con la Shark, BYD ya pateó el tablero.