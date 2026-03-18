Empiezan a vender la pickup más esperada del año: ya se puede reservar la BYD Shark

La esperada BYD Shark desembarca en la Argentina. La marca china abrió la preventa oficial de su nueva pickup híbrida enchufable y desde este 18 de marzo ya se puede reservar en la red de concesionarios de la marca (con US$500), en lo que representa uno de las novedades más fuertes del año en el mercado local. La llegada de este modelo no pasa inadvertida: apunta de lleno a un segmento históricamente dominado por referentes como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok .

Argentina es uno de los mercados más importantes de la región en materia de pickups, y por eso la llegada de la Shark es clave en la estrategia del gigante BYD. Además, la marca china llega con el impulso de haber encabezado las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en el país durante enero y febrero de 2026. Ahora, con la Shark, se mete en la pelea grande.

Esta BYD Shark no respeta la receta tradicional del segmento de pickups. En vez del clásico esquema diésel, propone una arquitectura híbrida enchufable con la tecnología DMO (Dual Mode Off-road) , desarrollada por BYD para combinar potencia, eficiencia energética y capacidades off-road . En otras palabras, busca ofrecer una camioneta con aptitudes de trabajo y aventura, pero con una experiencia de manejo más cercana a la de un SUV electrificado que a la de una pickup mediana convencional.

En números, la propuesta también impacta. La BYD Shark declara 437 CV de potencia, junto con 650 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, cifras que la ubican entre las de mejor performance de su categoría. A eso le suma hasta 100 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y una autonomía combinada de hasta 840 kilómetros.

BYD Shark BYD Shark. BYD

Otro de los puntos en donde la BYD Shark busca destacarse es en el confort de marcha. La marca remarca que la arquitectura Super Hybrid prioriza la propulsión eléctrica en buena parte de las situaciones de manejo, lo que se traduce en una conducción más silenciosa, suave y eficiente. Además, incorpora suspensión independiente de doble horquilla tanto adelante como atrás, una solución poco habitual en este segmento y pensada para mejorar el equilibrio entre estabilidad, control y comodidad, incluso cuando el terreno se complica.

BYD Shark BYD Shark.

La nueva BYD Shark presenta un frente inspirado en la figura de un tiburón, con una firma lumínica de LED que busca reforzar su identidad visual. En tamaño, juega fuerte: mide 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho, 1.925 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 3.260 mm, lo que la posiciona entre las pickups medianas de mayor porte.

BYD Shark: cómo es la pickup híbrida enchufable que ya se puede reservar

Puertas adentro, la BYD Shark quiere diferenciarse con una cabina amplia, tecnológica y orientada tanto al trabajo como al uso familiar. El interior ofrece espacio para cinco ocupantes, piso plano en la segunda fila, lo que aumenta el espacio y el confort atrás, y una reclinación superior a 27 grados, un detalle que se destaca frente a varios rivales. En el centro del tablero aparece una pantalla rotativa de gran tamaño, mientras que el equipamiento incluye recursos pensados para el uso cotidiano y recreativo, como la función VTOL (Vehicle-to-Load), que permite alimentar herramientas o dispositivos eléctricos desde el propio vehículo.

BYD Shark BYD Shark. BYD

La seguridad también forma parte de los argumentos que BYD enumera para esta pickup. La batería va integrada al chasis mediante la tecnología CTC (Cell-to-Chassis), una solución que busca aumentar la rigidez estructural y mejorar la protección ante impactos. A eso se agregan más de 20 asistencias a la conducción, además de un sistema de cámaras 360° con “chasis transparente”, pensado para mostrar en pantalla qué ocurre debajo del vehículo y facilitar maniobras en superficies complejas.

La tecnología DMO ya había tenido repercusión en mercados como México y Brasil, y ahora la BYD Shark da un paso clave con su preventa en Argentina. Por ahora, la marca confirmó que los interesados ya pueden acercarse a los concesionarios oficiales para conocer el modelo y hacer la reserva, aunque todavía no trascendió un precio oficial. Para eso habrá que esperar al lanzamiento oficial, previsto para fines de abril o mayo.

BYD Shark BYD Shark. BYD

“Argentina es uno de los mercados más relevantes para el segmento de pick-ups, y por eso el inicio de la preventa de BYD SHARK DMO representa un paso muy importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en el país. Con este modelo no solo ampliaremos nuestro portafolio local, sino que introducimos por primera vez en este segmento la tecnología DMO (Dual Mode Off-road), una plataforma desarrollada para combinar eficiencia energética, capacidad off-road y una nueva experiencia de conducción. BYD SHARK DMO refleja la visión de BYD de llevar la tecnología de nuevas energías a todos los segmentos del mercado automotor de nuestro país, demostrando que la electrificación también puede ofrecer potencia, versatilidad y desempeño para distintos tipos de uso”, señaló Bernardo Fernández Paz, Director Comercial de BYD Argentina.