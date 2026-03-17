Una marca lanzó dos nuevas pickups en Argentina y va contra Ford y Toyota

Se trata de camionetas medianas con dos variantes: una pesada para el trabajo, y la otra enfocada en el segmento premium.

La llegada de nuevas camionetas al mercado local siempre genera expectativa. Foton acaba de reforzar su línea Tunland para pelearle a los líderes del segmento. La marca china amplió su gama con dos propuestas que buscan competir de igual a igual con modelos consolidados como Hilux, Ranger o Amarok, pero con una estrategia bien agresiva: sumó equipamiento y tecnología a un precio competitivo .

La gran novedad es que la Foton Tunland ahora suma variantes con tecnología mild-hybrid, algo poco habitual -al menos por ahora- en este segmento dentro de Argentina. Este tipo de electrificación no solo apunta a mejorar el consumo, sino también a reducir emisiones.

La marca no solo busca competir por precio, sino también por producto. Las nuevas pickups llegan con un nivel de equipamiento que incluye asistencias a la conducción, conectividad avanzada y mejoras en seguridad, elementos que hasta hace poco eran exclusivos de versiones tope de gama en marcas tradicionales.

Foton Tunland v7 Mild Hybrid y Tunland v9 Pro Sport Foton Tunland v7 Mild Hybrid y Tunland v9 Pro Sport. Foton

Foton Tunland: cómo son las nuevas pickups que llegan a Argentina

Lanzadas recientemente en Expoagro, las Foton Tunland V7 mild-hybrid y Foton Tunland V9 Pro Sport, marcan un salto importante respecto a la oferta anterior de la marca en el país.

Por un lado, la Foton Tunland V7 introduce un sistema mild-hybrid que combina un motor turbodiésel con asistencia eléctrica. Este conjunto permite mejorar la eficiencia sin perder perfomance, algo clave en un segmento donde el costo operativo es determinante.

Foton Tunland v7 Mild Hybrid Foton Tunland v7 Mild Hybrid. Foton

La V7 está equipada con un motor turbodiésel de 2.0 litros que desarrolla 161 CV y 390 Nm y gracias a un sistema híbrido suave de 48V, la potencia total asciende hasta 175 CV y el torque llega a 451 Nm.

Este conjunto mecánico puede asociarse a una caja manual de seis velocidades o a una transmisión automática de ocho marchas desarrollada por ZF.

En términos de diseño, esta pickup presenta una estética robusta, con líneas modernas y una impronta que claramente se asemeja con la Ford F-150. En el interior, la marca incorporó materiales de mejor calidad, una pantalla multimedia de gran tamaño y múltiples sistemas de asistencia a la conducción. Esto se suma a las butacas de eco cuero con regulación eléctrica y climatización, aire acondicionado delantero y trasero, encendido por botón, apertura sin llave, volante multifunción forrado en cuero ajustable en altura y profundidad, entre otros elementos.

Foton Tunland v7 Mild Hybrid Foton Tunland v7 Mild Hybrid. Foton

Por su parte, la Foton Tunland V9 Pro Sport apunta a un perfil más aspiracional, y de hecho muestra gran similitud con la RAM 1500. Se trata de una versión con un enfoque más orientado al confort y al uso recreativo, con detalles estéticos diferenciados, mayor equipamiento para redondear una propuesta premium entre pickups.

Foton Tunland v9 Pro Sport Foton Tunland v9 Pro Sport. Foton

En la V9 debuta un motor de origen Mitsubishi, naftero 2.0 turbo que desarrolla 244 caballos y 380 Nm de torque.

Otro aspecto en donde buscan posicionarse fuerte es en seguridad. Traen seis airbags, frenos a discos en las cuatro ruedas con ABS y EBS, controles de estabilidad y tracción, ganchos Isofix; suman varias asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y además cuentan con sensores de estacionamiento, cámara 360 y sensor de fatiga.

Foton Tunland v9 Pro Sport Foton Tunland v9 Pro Sport. Foton

Foton Tunland: los precios para competir con las líderes

La Foton Tunland llega con valores que, según el mercado, se ubican por debajo de las versiones más equipadas de sus rivales directas.

El precio de la Tunland V7 Mild Hybrid es de US$54.500, aproximadamente $76,3 millones.

Foton Tunland v7 Mild Hybrid Foton Tunland v7 Mild Hybrid. Foton

Por su parte, la Tunland V9 Pro Sport, que viene en colores blanco, gris oscuro, gris plata, azul, verde y negro, cuesta US$57.000, casi $80 millones. La garantía de amabs es de 5 años o 150.000 kilómetros.