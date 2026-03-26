Qué se sabe de la mini Amarok, la pickup que Volkswagen lanzará durante el mundial

El proyecto avanza y ya hay fecha para su presentación en sociedad. El efecto que busca Volkswagen con su lanzamiento.

La Volkswagen Tukan ya dejó de ser un proyecto y empieza a tomar forma como una de las apuestas más fuertes de la marca alemana para Sudamérica. La pickup compacta, que nace como una mini Amarok , fue cobrando visibilidad nuevamente en las últimas semanas a partir de nuevas filtraciones de información y confirmaciones oficiales sobre su estrategia de presentación. Lo más llamativo es que Volkswagen la mostrará durante el Mundial 2026 , una jugada pensada para darle visibilidad global a un modelo que tendrá fuerte protagonismo en la región.

Para Volkswagen, las pickups siguen siendo una pieza clave en el Mercosur, y la Volkswagen Tukan aparece como el modelo con el que buscará ampliar su oferta por debajo de la Amarok. Se trata de una camioneta más compacta, pensada para un uso mixto entre ciudad, ruta y trabajo liviano, en un segmento donde hoy pisan fuerte la Fiat Toro y la Ford Maverick, entre otras.

La Volkswagen Tukan se producirá en la planta de São José dos Pinhais, Brasil , donde la marca fabrica el T-Cross, con el que compartirá plataforma. Este parentesco cercano con el SUV le permitiría combinar una propuesta moderna con buen nivel de confort y costos más contenidos para competir en un segmento nuevo para la marca.

Volkswagen Tukan Recreación digital de cómo podría ser la Volkswagen Tukan. Foto: Kolesa.ru.

La prensa brasileña "cazó" a la Tukan en unas pruebas recientes y ya se puedo ver su carrocería casi definitiva. Se distinguen una silueta de doble cabina, un frente alineado con el nuevo lenguaje visual de Volkswagen, luces LED, protecciones plásticas en los pasarruedas y una barra trasera integrada. Es decir, una receta que mezcla estética de SUV con formato de pickup lifestyle, justo el terreno donde hoy más viene creciendo la demanda.

Volkswagen Tukan: cuándo se presentará y cómo será la pickup compacta de VW

La gran novedad es que Volkswagen mostrará la Tukan durante el Mundial 2026, aprovechando el patrocinio de la marca a las selecciones de fútbol de Brasil. Según trascendió, la pickup tendría una aparición especial entre junio y julio, incluso con una posible estética vinculada al color amarillo canario, en una estrategia similar a la que la marca ya utilizó con otros lanzamientos recientes para generar expectativa antes de la llegada a los concesionarios. Eso sí: una cosa será la presentación en sociedad y otra el arribo a las calles, ya que la fecha más firme de lanzamiento comercial sigue siendo 2027.

En cuanto a su propuesta mecánica, todavía no hay información oficial, pero los distintos reportes coinciden en varios puntos. Por un lado, se habla de una plataforma MQB o una arquitectura emparentada con otros autos y SUVs regionales de Volkswagen. Por otro, aparecen versiones con motores turbo y también la posibilidad de alguna variante electrificada, algo que sería clave para acompañar la nueva estrategia de la automotriz en la región.

Volkswagen Tukan Recreación digital de cómo podría ser la Volkswagen Tukan. Foto: Kolesa.ru.

Entre las opciones mecánicas que se mencionan figuran una variante de entrada con motor 1.6, otra con el conocido 1.4 turbo de 150 CV, e incluso una alternativa con microhibridación de 48V asociada a un 1.5 turbo para las versiones más equipadas. Justamente, esa chance de incorporar un sistema híbrido suave es uno de los puntos que más interés genera, porque convertiría a la Volkswagen Tukan en uno de los primeros movimientos concretos de electrificación regional dentro de este tipo de pickups compactas.

La pickup buscará un delicado equilibrio: ser útil para el trabajo diario, pero también ofrecer confort de SUV, diseño moderno y practicidad para la ciudad. Por eso se espera una caja con buen aprovechamiento y detalles estéticos que la acerquen más a una camioneta de uso recreativo que a un modelo puramente laboral. Esa combinación es, precisamente, la que volvió tan fuerte a la Fiat Toro, y ahí es donde Volkswagen quiere dar pelea con una propuesta propia.

Todavía faltan datos oficiales sobre equipamiento, versiones y precios, pero la Volkswagen Tukan ya se perfila como una de las novedades más importantes para el mercado regional.