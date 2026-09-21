Javier Milei saludó a los estudiantes con un video de su gestión: "Se acabó la asistencia esclavizante"

El Presidente publicó un compilado de frases propias con su visión sobre la educación y la libertad individual. Cerró con su ya clásico "¡Viva la libertad, carajo!"

El presidente Javier Milei celebró este domingo el Día del Estudiante publicando en sus redes sociales un video editado con distintos fragmentos de discursos y mensajes de su gestión. El clip sintetiza su visión sobre la educación y el rol del Estado en la formación de los jóvenes, con un eje central que recorre todo el material: el rechazo a lo que el Presidente llama la "asistencia esclavizante".

"Se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado. Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y si es posible que aprendan a tener una empresa de pesca", afirmó Milei en uno de los fragmentos incluidos en el video. La metáfora apunta a un modelo educativo orientado a la autonomía y al emprendimiento individual, en contraposición a la dependencia del Estado.

El mensaje también incluyó una apelación a la libertad como valor central de su propuesta para los jóvenes argentinos: "Vamos por una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos". Y cerró con una frase de aliento que mezcla promesa y convicción: "Los logros pueden tardar un poco más, un poco menos, pero si te hacés las cosas bien, inexorablemente te va a ir bien. Si hacemos eso, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente".

El video cerró con la frase que se convirtió en marca registrada de cada intervención pública del Presidente: "Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo!".

Día del Estudiante en Argentina: por qué se celebra el 21 de septiembre

El 21 de septiembre conmemora la llegada de los restos de Domingo Faustino Sarmiento a la Argentina, ocurrida en esa fecha de 1888. El "Padre del Aula" había fallecido el 11 de septiembre de ese año en Asunción, Paraguay, adonde había viajado en busca de un clima más benigno para su afección respiratoria. Su féretro llegó al país siete días después, cubierto por las banderas de Uruguay, Chile y Paraguay, y fue sepultado en el cementerio de la Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue Salvador De Benedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quien propuso en 1902 que esa fecha fuera un día de celebración estudiantil en homenaje a quien puso el foco no solo en quienes enseñan sino también en quienes aprenden.

La celebración comenzó siendo de carácter protocolar en las facultades universitarias y fue ampliándose con los años hasta convertirse en una festividad nacional que se extendió a la educación media. La coincidencia con el primer día de la primavera fue un dato que los propios estudiantes fueron incorporando a la celebración con el tiempo, pero el motivo original no tiene que ver con el cambio de estación, sino con el legado educativo de Sarmiento.

La elección de Milei de publicar un video en esta fecha con su visión sobre la educación sigue la lógica de sus comunicaciones del Día del Maestro hace apenas diez días. Fue cuando publicó un clip en el que un actor que interpretaba a Sarmiento lo comparaba con él mismo. En ambos casos, el Presidente eligió las fechas educativas del calendario para posicionar su modelo de gestión en el debate público.