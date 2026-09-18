Javier Milei salió a responder el video de Patricia Bullrich cantando una canción de Lali

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó un video que generó gran controversia. A quién estaba dirigido y qué dijo el Presidente.

Este viernes por la tarde, la senadora Patricia Bullrich apuntó contra el ministro Luis Caputo con una canción de Lali: "No me importa", afirmó. La legisladora libertaria usó el tema para cuestionar al ministro de Economía por los sorpresivos cambios sobre discapacidad en el Presupuesto 2027. Horas más tarde, el Presidente Javier Milei salió a responder.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó este viernes un video en X en el que aparece en su despacho cantando "No me importa" , el tema de Lali Espósito , la cantante que el presidente viene atacando hace tiempo en redes sociales.

La elección de la canción no fue casual. Llegó en el momento de mayor tensión pública entre Bullrich y el Gobierno en lo que va del año. Horas después, la senadora salió a cuestionarlo públicamente por los cambios en el Presupuesto 2027 que afectan el área de discapacidad.

Milei se despegó de la polémica por la canción elegida por Bullrich

Milei le restó importancia a la decisión de Bullrich al utilizar una canción de Lali Espósito, en un video publicado en medio de las tensiones internas por los cambios previstos en el sistema de discapacidad.

Según contó la periodista Marcia Frisciotti (Pochi) en Canal 13, el mandatario sostuvo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia, escuchó temas de la artista que le gustaron.

“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, fue la respuesta que el jefe de Estado transmitió ante la consulta del programa.

La publicación de la senadora llegó horas después de que expresara sus reparos por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En particular, cuestionó no haber sido informada sobre los cambios antes de que la iniciativa fuera enviada al Congreso.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich señaló que la discusión no había sido abordada en la mesa política del oficialismo. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, afirmó.

El conflicto entre Milei y Lali Espósito comenzó tras las PASO de 2023

La polémica entre Javier Milei y Lali Espósito se remonta a las PASO de 2023, cuando la cantante publicó en redes sociales la frase “Qué peligroso, qué triste” tras el triunfo libertario. El entonces candidato presidencial respondió con críticas públicas y, ya en la Presidencia, volvió a cuestionarla en distintas oportunidades.

La artista replicó en 2024 con la canción “Fanático”, que fue interpretada como una respuesta a esos cuestionamientos y profundizó la disputa pública entre ambos. En ese contexto, la respuesta del Presidente buscó quitarle centralidad política al uso de la canción por parte de Bullrich y sostuvo que la valoración de una obra artística no debería quedar sujeta a las diferencias partidarias.

El video de Bullrich y los cuestionamientos al Presupuesto 2027

El capítulo referido a discapacidad contempla cambios en el régimen de prestaciones y una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También introduce modificaciones a la ley 24.901, que regula desde 1997 la atención integral del sector.

Bullrich había advertido que la falta de información podía generar dificultades en el trabajo legislativo del oficialismo. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, planteó.