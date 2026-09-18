Viral: volvía borracha de un recital de La Konga, quiso ver a su ex y todo terminó en un escándalo

En pleno viaje de regreso del recital, la chica de 26 años se acordó de su exnovio y decidió ir hasta su casa. La historia se viralizó.

El insólito episodio se viralizó en las redes sociales en las últimas horas.

Una joven terminó protagonizando un escandaloso episodio cuando volvía de un recital de una de las bandas de cuarteto más convocantes del país. Unos tragos de más la perjudicaron y fue detenida.

El insólito episodio se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. Según se pudo saber, eran cerca de las 7 de la mañana cuando una chica de 26 años en estado de ebriedad fue invadida por la nostalgia en el momento que volvía del show que La Konga brindó en la ciudad de La Rioja.

En pleno viaje de regreso del recital, la joven - que estaba borracha - se acordó de su exnovio y decidió ir hasta su casa, con intenciones de poder ingresar. Cuando él la vio, se negó a abrirle la puerta y se armó un verdadero escándalo.

El escándalo en medio de la borrachera y en plena madrugada

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en medio de los gritos de la chica, el joven decidió llamar a la policía. Cuando llegaron los efectivos a la vivienda intentaron calmarla y hasta le ofrecieron llamar a un familiar para que fuera a buscarla. Pero ella se negó totalmente.

En ese momento, la joven comenzó a repartir piñas y hasta invitó a pelear a los agentes policiales. Ante el descontrol, la redujeron y la llevaron a la comisaría, donde quedó demorada durante un par de horas, así lo informaron medios locales.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles del episodio pero se volvió viral en las redes sociales, donde llovieron los comentarios llenos de humor.

"Quería amanecer en una cabaña viendo la lluvia caer desde la ventana", "Pega dura nostalgia", "Una despechada", "En vez de amanecer en una cabaña amaneció en un calabozo", fueron algunas de los posteos que realizaron los usuarios al conocer el hecho.

Tragedia: murió una adolescente en el recital de la banda de k-pop "Stray Kids"

En medio de la gran expectativa por la presentación de una de las bandas de k-pop más populares en Argentina, se conoció el fallecimiento de una adolescente.

La menor tenía 16 años y estaba acompañada por su cuñada, de 22. Según informaron, se descompensó el lunes cuando se estaba por ingresar al recital de la banda de K-pop Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro y murió tras su traslado al hospital.

De acuerdo a fuentes policiales, la menor se descompensó "mientras se aprestaba a ingresar al show". Fue asistida de inmediato por los servicios de emergencia la asistieron.

Luego fue trasladada en ambulancia al Hospital Central de San Isidro, a unas cuatro cuadras de distancia. Allí le practicaron maniobras de reanimación, pero finalmente falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Por estas horas se espera el informe médico-legal para esclarecer las causas de la muerte. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro.

Desde la municipalidad de San Isidro indicaron que en el expediente del permiso del evento se encuentran "documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos", como ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. "Fueron verificados por el operativo municipal en el lugar", agregaron.