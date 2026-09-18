Vuelve la ruta directa a Londres en plena tensión por Islas Malvinas

British Airways anunció el regreso de los vuelos diarios y sin escalas entre Buenos Aires y Londres a partir del 2027. La ruta conectará los aeropuertos de Ezeiza y Heathrow y será operada con aviones Boeing 777 equipados con Club Suite, la cabina ejecutiva de la compañía.

El anuncio se enmarca en un plan de expansión de la aerolínea que contempla un incremento del 25% en su capacidad de asientos en América Latina.

El anuncio se conoció en un momento de particular tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas . La disputa soberana se reavivó en las últimas semanas a raíz del proyecto petrolero Sea Lion , que la empresa británica Harbour Energy planea desarrollar en las aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción que Argentina considera propia.

El proyecto contempla la extracción de hidrocarburos en la cuenca de las Malvinas e implica una inversión de varios miles de millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los emprendimientos offshore más ambiciosos impulsados por el Reino Unido en la región. La Argentina rechazó formalmente el proyecto y lo calificó como una actividad ilegal sobre su plataforma continental.

Una nueva ruta aérea Europa

La novedad supone la recuperación de una conexión sin escalas que en los últimos años había sido reemplazada por una operación con paradas intermedias. "Buenos Aires siempre fue una piedra angular de nuestra red sudamericana y estamos encantados de fortalecer nuestro compromiso con un servicio diario sin escalas desde Londres", señaló Neil Chernoff, director de Planificación y Estrategia de British Airways. El directivo agregó que la nueva programación coincidirá con los 80 años de operaciones de la compañía en la región.

La relación aérea entre Buenos Aires y Londres por parte de British Airways tiene antecedentes que se remontan a 1946, cuando British South American Airways puso en marcha vuelos transatlánticos que incluían múltiples escalas entre ambas ciudades. La programación prevista para 2027 recuperará así una modalidad de conexión directa dentro de la reorganización de la red internacional de la aerolínea.

British Airways en Sudamérica

El regreso de la ruta directa entre Buenos Aires y Londres forma parte de una reorganización más amplia de las operaciones de British Airways en el continente.

Santiago de Chile mantendrá una conexión diaria con Londres, pero esos vuelos realizarán una breve escala en Buenos Aires. Río de Janeiro, por su parte, verá un aumento en la disponibilidad de asientos porque dejará de funcionar como extensión del servicio que actualmente llega hasta Ezeiza, lo que le otorgará una operación propia con mayor capacidad.

La modificación de la red sudamericana se suma a un plan de expansión más amplio que contempla cambios y nuevas rutas en otros mercados globales de la aerolínea. El incremento de capacidad previsto para América Latina es uno de los más significativos dentro del plan de crecimiento anunciado por la compañía.

El anuncio de British Airways llegó con una carga simbólica que excede lo estrictamente comercial. Aunque la compañía presentó el regreso del vuelo directo exclusivamente como parte de una reorganización de su red internacional, no vinculó públicamente la medida con el estado de la relación bilateral entre ambos países.

Para los viajeros argentinos que se dirigen al Reino Unido o a Europa con escala en Londres, el servicio diario sin escalas desde Ezeiza representa una mejora concreta en tiempo de viaje y conveniencia, independientemente del contexto político en el que se enmarca el anuncio.