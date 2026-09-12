Islas Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y Reino Unido sería un "desastre potencial"

El mandatario estadounidense se refirió a la disputa entre ambos países por la soberanía de las Islas y dijo que él podría intervenir.

Trump habló sobre las Malvinas y advirtió que un conflicto sería un "desastre potencial"

El reclamo por las Islas Malvinas se mantiene en el centro de la escena internacional luego de una inesperada declaración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se refirió a la disputa entre Argentina y el Reino Unido y dejó una particular advertencia sobre lo que podría ocurrir si la tensión entre ambos países escalara.

Trump habló del tema este sábado durante una rueda de prensa en Irlanda, después de reunirse en Dublín con el primer ministro Micheál Martin. Ante los periodistas, aseguró que considera “muy interesantes” a las Malvinas y sostuvo que Argentina y el Reino Unido son actualmente dos países enfrentados por la cuestión.

En ese contexto, el mandatario estadounidense recordó que los británicos “entraron y se apoderaron” de las islas, aunque puso en duda que el Reino Unido estuviera dispuesto actualmente a involucrarse en un conflicto por el territorio. Según explicó, el país europeo atraviesa dificultades internas vinculadas con la inmigración, la energía y otros asuntos.

La advertencia de Trump sobre las Malvinas

“Estamos hablando de semanas en barcos”, señaló Trump al referirse a la distancia que debería recorrer el Reino Unido ante un eventual conflicto. El presidente estadounidense sostuvo que, si la situación llegara a escalar, probablemente terminaría involucrado y afirmó que tendría posibilidades de encontrar una solución.

“Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, expresó Trump, de acuerdo con declaraciones difundidas por la agencia EFE.

La referencia se produjo en un momento en el que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno argentino. En las últimas semanas, Javier Milei impulsó distintas medidas vinculadas con el reclamo de soberanía y con las actividades económicas desarrolladas en la zona.

Las medidas que impulsó Milei

El pasado 3 de septiembre, el Gobierno anunció un paquete de medidas que incluyó nuevas sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos en el área sin autorización argentina, un refuerzo del presupuesto destinado a Defensa y el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia.

Parte de esas decisiones quedó formalizada mediante el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026. Este último estableció que la Cancillería será la autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que contempla sanciones para quienes realicen tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

A partir de esa normativa, los organismos estatales deberán informar a la Cancillería sobre posibles incumplimientos dentro de un plazo de cinco días hábiles.

El Gobierno busca ampliar las sanciones

El Ejecutivo también impulsa un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla ampliar las sanciones a empresas y proveedores vinculados con esas operaciones y crear un Consejo de Seguridad Nacional.

Tras el anuncio de las primeras medidas, Milei aseguró que se habían iniciado procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que tendrían actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas.

A ese esquema se sumó esta semana una nueva medida. A través del Decreto 983/2026, el Gobierno creó en la Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior, destinado a coordinar las acciones de los distintos organismos estatales que puedan tener incidencia sobre la política exterior y el reclamo argentino por las islas.

Cada organismo alcanzado deberá designar un enlace institucional para canalizar información hacia la Cancillería. La normativa también habilita al Ministerio de Relaciones Exteriores a emitir advertencias y recomendaciones cuando considere que alguna gestión puede afectar los lineamientos oficiales o negociaciones diplomáticas en curso.

El cuestionamiento de Trump al Reino Unido

Durante la misma conferencia, Trump volvió a apuntar contra el Reino Unido por su posición frente al conflicto con Irán. El presidente estadounidense cuestionó que Londres no hubiera brindado apoyo militar durante la guerra y sostuvo que el país depende en buena medida del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que había solicitado ayuda a la OTAN y al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, para el envío de buques, pero que recibió como respuesta que no había embarcaciones disponibles.

En medio de los ataques, Donald Trump amenazó al país palestino y le dió un ultimatum.

Consultado sobre si esa decisión lo había afectado, el mandatario estadounidense respondió que lo consideraba “un proceso de aprendizaje”.

También volvió a reclamar al Reino Unido una mayor producción petrolera en el mar del Norte y sostuvo que una mayor explotación de esos recursos podría provocar una fuerte caída en los precios. “Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán”, afirmó Trump durante su visita a Irlanda.