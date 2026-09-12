El inesperado hallazgo en la tumba de Gilda que sorprendió a sus fanáticos: una foto se viralizó

Un video mostró un curioso objeto colocado junto al nicho de la cantante en el Cementerio de la Chacarita, donde sus seguidores también dejan cartas y pedidos.

A 30 años de su muerte, Gilda continúa generando devoción entre sus fanáticos. En los últimos días, un video volvió a poner el foco sobre su tumba en el Cementerio de la Chacarita y reveló un particular detalle que llamó la atención de quienes siguen la historia de la recordada cantante de cumbia.

El material fue publicado por la cuenta de Instagram @cementerios.arg, que recuperó una entrevista realizada al cuidador del nicho de la artista en el tradicional cementerio porteño. La grabación permitió observar un objeto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Se trata de un tupper azul, originalmente utilizado como pote de helado, que fue adaptado como portarretrato y colocado junto al nicho de Gilda, en la galería N° 24. En su interior se encuentra una imagen de la cantante que formó parte de la gráfica de uno de sus discos más recordados.

La postal corresponde a Corazón valiente, álbum que incluyó algunas de las canciones que se transformaron en clásicos de su repertorio, entre ellas “Fuiste” y “Paisaje”. La particular forma en la que fue exhibida la fotografía sorprendió a los seguidores que descubrieron la imagen a través del video.

El lugar donde los fanáticos dejan cartas y pedidos

El detalle también permitió conocer una de las formas en las que los admiradores mantienen vivo el vínculo con la cantante. Según explicaron varios usuarios, quienes se acercan hasta el lugar pueden dejar cartas y pedidos dirigidos a Gilda, además de flores y otros recuerdos.

La cantante, cuyo nombre real era Miriam Alejandra Bianchi, murió el 7 de septiembre de 1996, cuando tenía 34 años. El accidente ocurrió durante la madrugada en la Ruta Nacional 12, a la altura de Villa Paranacito, en Entre Ríos.

Gilda viajaba en un micro junto a sus músicos y varios familiares rumbo a un recital que debía realizarse en Chajarí. Durante el trayecto, el vehículo fue embestido por un camión conducido por Renato Sant’Ana.

El choque provocó una tragedia que terminó con la vida de la cantante y de otras personas que viajaban en el micro. La noticia generó una enorme conmoción y, con el paso de los años, la figura de Gilda trascendió su carrera artística para convertirse en un verdadero fenómeno popular.

Las últimas palabras de Gilda antes del choque

Dos décadas después del accidente, en 2016, su expareja y representante, Juan Toti Giménez, contó cómo fueron los últimos momentos antes de la tragedia y recordó cuáles fueron las últimas palabras que escuchó de la cantante.

En una entrevista, Giménez relató que Gilda se acercó a él poco antes del impacto y le pidió que se fuera a descansar.

“Ella se acercó a mí y me dijo que me fuera a descansar, así por la mañana nos tomábamos unos mates. Eso fue lo único que recuerdo porque cuando me desperté estaba en el hospital”, expuso.

Aquella noche terminó marcando para siempre la historia de la cumbia argentina. La muerte de Gilda no significó el final de su legado: por el contrario, su música continuó circulando y su figura adquirió una dimensión que fue mucho más allá de sus canciones.

Una figura que trascendió la cumbia

Gilda se convirtió con el tiempo en una de las grandes referentes de la cumbia tropical argentina. Aunque todavía no tenía la enorme popularidad que alcanzaría después, su carrera musical abrió un camino para otras cantantes y bandas vinculadas con la música popular.

Su historia también llegó al cine. En 2016 se estrenó “Gilda, no me arrepiento de este amor”, película protagonizada por Natalia Oreiro, que permitió que una nueva generación se acercara a la vida y obra de la cantante.

El impacto de Gilda tampoco quedó limitado a la Argentina. En 2020, durante un vivo de Instagram junto a la productora cinematográfica Lorena Muñoz, Oreiro contó que sus seguidoras en Rusia bailaban y cantaban las canciones de la artista tanto en las redes sociales como en sus recitales.

“Es su música y ella trasciende la frontera y el idioma”, sostuvo entonces la actriz.

A tres décadas de aquella madrugada en Entre Ríos, la devoción por Gilda permanece intacta. Y mientras sus canciones siguen sonando, en su nicho de la Chacarita también continúan apareciendo mensajes, fotografías, flores y particulares homenajes como aquel tupper convertido en portarretrato que volvió a poner su historia en el centro de la escena.