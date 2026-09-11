Video: Javier Milei celebró a los docentes con un Sarmiento de IA

El Presidente redobló la apuesta en sus redes sociales con un video donde el prócer sanjuanino le habla directamente para defender sus "formas" de gobernar.

El presidente Javier Milei eligió el Día del Maestro para publicar en X un video que mezcla homenaje a los docentes, defensa de su propio estilo político y un diálogo imaginario con Domingo Faustino Sarmiento .

El clip realizado con inteligencia artificial muestra al prócer trazando un paralelo explícito entre ambos: "Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar, hasta me llamaron loco", dice el personaje de Sarmiento, dirigiéndose directamente a Milei, quien le replica: "Eso suena familiar".

Sarmiento agrega: "Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza". El arranque del video introduce el eje central con una pregunta dirigida al Presidente: "Así que critican sus formas, don Javier". También incluye una referencia a la trayectoria como economista de Milei, quien sostiene que Sarmiento, lo inspiró a enseñar.

El cierre es un saludo a los docentes: "El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad, el que enseña a pensar, no qué pensar". El posteo que acompañó el video indica: "FELIZ DÍA DEL MAESTRO. MAGA!".

Por qué el 11 de septiembre es el Día del Maestro y quién fue Sarmiento

El 11 de septiembre es el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento en 1888, y por esa razón fue elegida como Día del Maestro en 1943, en el marco de un congreso pedagógico celebrado en Panamá. La decisión buscaba rendir homenaje a quien es considerado el "padre del aula" en la Argentina y una de las figuras más influyentes de la historia educativa del país.

Sarmiento fue escritor, docente, militar, gobernador de San Juan y presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Desde cada uno de los roles que ocupó, su objetivo central fue impulsar la educación pública, laica y gratuita para varones y mujeres por igual, en una época en la que el acceso a la instrucción era profundamente desigual.

Bajo su mandato presidencial se fundaron escuelas en todo el territorio nacional, se impulsó la formación de docentes y se establecieron las bases del sistema educativo argentino que, en sus rasgos fundamentales, perduran hasta la actualidad. Su legado lo convirtió en un referente indiscutido de la pedagogía en América Latina.

Es precisamente ese perfil —el del hombre de convicciones fuertes, que chocó con sus contemporáneos y fue acusado de excesivo en sus métodos— el que el video de Milei eligió como espejo. La analogía implícita entre Sarmiento y el Presidente actual es el núcleo del mensaje: dos figuras que, según la narrativa del clip, fueron incomprendidas en su tiempo, pero que actuaron con convicción en favor de lo que consideraban el bien del país.

La sigla MAGA con la que Milei cerró el posteo es el eslogan "Make America Great Again" que popularizó Donald Trump y que el Presidente argentino usa habitualmente para subrayar su afinidad ideológica con el mandatario estadounidense. Su inclusión en un mensaje del Día del Maestro fue leída por propios y ajenos como una señal de identidad política tan deliberada como la elección del propio Sarmiento como interlocutor.