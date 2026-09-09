Día del Maestro 2026: ¿Es feriado el 11 de septiembre?

Cada 11 de septiembre se celebrael Día del Maestro en Argentina. La jornada, que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento, suele despertar todos los años la misma consulta entre familias, alumnos y docentes: si hay clases o si alcanza al resto de los trabajadores. La respuesta es que no integra el calendario de feriados nacionales, aunque tiene un tratamiento especial dentro del sistema educativo.

De acuerdo con información oficial difundida por el Museo Histórico Sarmiento, el homenaje fue adoptado formalmente en el país en 1945, a partir de una resolución surgida en una conferencia interamericana de educación celebrada en Panamá en 1943 .

El 11 de septiembre no figura como feriado nacional en Argentina. Sin embargo, la fecha suele funcionar como asueto escolar para docentes y estudiantes, por lo que en muchos establecimientos no se dictan clases. Esa diferencia entre feriado y jornada no laborable para un sector específico es la que explica buena parte de las dudas que aparecen cada año.

Según la información oficial publicada por Presidencia de la Nación, el alcance de la jornada corresponde al ámbito educativo y no al conjunto de la actividad económica. En ese marco, el Día del Maestro alcanza de manera especial a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, mientras que el resto de los sectores trabaja con normalidad, salvo disposiciones puntuales de cada jurisdicción o institución.

Las vacaciones de invierno 2026 se distribuirán en tres períodos distintos, según el calendario escolar oficial de cada provincia.

Esto significa que la fecha tiene un efecto distinto según el lugar que ocupe cada persona dentro del sistema. Para docentes y alumnos, suele representar una jornada sin actividad escolar, mientras que para empleados de otras ramas no modifica el cronograma habitual.

Por qué el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro

La elección del 11 de septiembre responde al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Murió en Paraguay en 1888 y, con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado al impulso de la escuela pública, la expansión de la enseñanza y la formación docente.

La fecha, de todos modos, no se oficializó de inmediato. De acuerdo con el material del Museo Histórico Sarmiento, el origen institucional de la conmemoración se remonta a la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá entre septiembre y octubre de 1943.

Allí se promovió un homenaje al maestro de escuela primaria y se señaló que no había día más oportuno que el 11 de septiembre, aniversario de su muerte.

Esa resolución fue adoptada oficialmente en la Argentina en 1945, durante la presidencia de Edelmiro Farrell. Décadas más tarde, en 1994, la Unesco estableció el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes, pero en el país se mantuvo la tradición del 11 de septiembre para homenajear a los maestros.

La convivencia de ambas fechas muestra que la celebración argentina tiene un origen histórico propio, ligado a la trayectoria de Sarmiento y al peso que su figura conserva en el sistema educativo.

El rol de Domingo Faustino Sarmiento en la educación

La figura de Domingo Faustino Sarmiento ocupa un lugar central en la construcción del sistema educativo nacional. Nacido en San Juan el 15 de febrero de 1811, tuvo una formación formal limitada durante su infancia y completó gran parte de sus estudios de manera autodidacta. Esa experiencia personal suele aparecer en los relatos históricos sobre su defensa de una enseñanza más amplia, accesible y sostenida por el Estado.

Las fuentes oficiales lo ubican como maestro rural, periodista, funcionario y luego presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Durante ese período impulsó políticas orientadas a ampliar la red escolar en todo el país. Entre los datos más citados sobre su gestión aparece la creación de más de 800 escuelas y un crecimiento de la matrícula de 30.000 a más de 110.000 alumnos en seis años, además de iniciativas vinculadas a la formación docente, el financiamiento de establecimientos y la difusión de bibliotecas.

Su nombre también aparece asociado a la Ley de Subvenciones para reunir fondos destinados a la construcción de escuelas, al primer censo escolar y a la promoción de organismos como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Biblioteca Nacional de Maestros, fundada en 1870. En paralelo, los registros del museo dedicado a su figura destacan su interés por conocer sistemas educativos de Europa, África y Estados Unidos, experiencias que luego trasladó a su producción intelectual y a su acción pública.

Con el tiempo, Sarmiento fue incorporado al imaginario escolar argentino como el “padre del aula”, una expresión que resume el vínculo entre su legado político y la expansión de la enseñanza pública.