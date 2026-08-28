¿Habrá feriado o fin de semana largo en septiembre 2026? La confirmación del Gobierno

Qué fechas especiales habrá y cuál será el próximo descanso oficial. La decisión del Gobierno.

El noveno mes del año no cuenta con feriados nacionales.

A días del inicio del mes de septiembre , miles de trabajadores y familias comienzan a revisar el almanaque con la expectativa de planificar escapadas turísticas, viajes de descanso o breves pausas en la rutina diaria. ¿Habrá feriado o fin de semana largo?.

Con varios feriados confirmados por delante, el calendario 2026 todavía ofrece oportunidades para descansar o sumar un extra en el sueldo.

De acuerdo a lo establecido en el calendario oficial, todavía guarda varias fechas clave, entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Además, cada uno tiene un tratamiento distinto según la legislación laboral vigente.

¿Habrá feriado en septiembre 2026?

En estricto cumplimiento de los términos de la Ley 27.399 —normativa que rige la determinación y el traslado de los feriados en el territorio nacional—, septiembre se consolida como uno de los pocos períodos del año sin feriados nacionales.

De esta manera, el Gobierno Nacional confirmó en el calendario oficial que no habrá feriados.

Disfrutar de paseos en kayak en la cordillera en esta época del año es una maravilla en Neuquén.

Debido a esta disposición, no habrá jornadas de asueto adicional durante las cuatro semanas del mes, manteniéndose el esquema de trabajo habitual.

A pesar de la inexistencia de feriados nacionales en la agenda oficial de la Argentina, la actividad no será totalmente uniforme en todos los sectores.

El noveno mes reúne fechas conmemorativas de gran tradición que generan pausas en el ámbito educativo, con dos días clave:

11 de septiembre -Día del Maestro: esta jornada contempla un feriado exclusivamente escolar en diversos niveles del sistema educativo, en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento.

21 de septiembre - Día del Estudiante y comienzo de la Primavera: se trata de una fecha caracterizada por la suspensión estipulada de las clases en una importante cantidad de escuelas secundarias e instituciones universitarias de todo el país.

Ninguna de estas dos conmemoraciones posee la categoría de feriado nacional, por lo cual no tienen alcance sobre el comercio, la administración pública o la actividad económica privada.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

Para encontrar la próxima oportunidad de descanso extendido habrá que aguardar hasta el décimo mes del año.

El próximo feriado oficial llegará recién con la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha que en este 2026 caerá el día lunes 12 de octubre.

Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado.

Esa disposición permitirá la conformación del primer fin de semana largo de tres días tras más de un mes de actividad ininterrumpida, quedando estructurado de la siguiente forma:

Sábado 10 de octubre: descanso habitual.

Domingo 11 de octubre: descanso habitual.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional inamovible.

Todos los feriados que quedan en el 2026

Superada la pausa de septiembre, ya están confirmados todos los feriados nacionales que quedan para el resto del año:

Octubre: lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Noviembre: lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional, trasladado formalmente desde el viernes 20 de noviembre).

Diciembre: ,unes 7 (Día no laborable con fines turísticos), Martes 8 (Inmaculada Concepción de María) y Viernes 25 (Navidad).

Diferencia entre feriado y día no laborable

Feriados nacionales:

Son obligatorios.

Si se trabajan se pagan doble.

Días no laborables: