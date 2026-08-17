Cuál es el próximo feriado confirmado: ¿Habrá fin de semana largo?

Millones de argentinos disfrutan de este feriado nacional, pero hay quienes ya buscan saber cuándo será el próximo descanso extra.

Cabe recordar que los feriados son días de descanso obligatorio, por lo que el trabajador no está obligado a prestar servicios.

Este lunes cierra un fin de semana largo que muchos aprovecharon para un viaje o un descanso extra. Pero quienes no pudieron hacerlo, ya piensan cuándo será el próximo feriado.

Millones de argentinos disfrutan del feriado de este lunes 17 de agosto , lo que permite hacer una pausa en la rutina. Ya que esta jornada, en recuerdo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se sumó al sábado y el domingo.

Aunque por ley es un feriado trasladable, este año coincidió con el día lunes, por lo que habilitó un fin de semana largo.

Cabe recordar que los feriados son días de descanso obligatorio, por lo que el trabajador no está obligado a prestar servicios. Sin embargo, existen actividades que no pueden detener su funcionamiento o que el empleador puede solicitar que se trabaje. En esos casos, el empleado que trabaje debe percibir la remuneración especial prevista para los feriados.

Lo cierto es que luego de este finde largo, y ya avanzando hacia el noveno mes del año, el Gobierno Nacional ya confirmó la fecha del próximo feriado nacional.

¿Cuándo será el próximo feriado en Argentina?

El Gobierno, a través del calendario oficial, ya tiene confirmadas todas las fechas de los próximos feriados nacionales.

Los feriados que restan en 2026 son:

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 20 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable) Lunes 7 de diciembre : Día no laborable.

: Día no laborable. Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Feriado del 12 de otubre: habrá fin de semana largo

El calendario oficial establece que el próximo descanse extra será el lunes 12 de octubre, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Esta fecha está considerada como trasladable, pero en 2026 no se ha modificado y se celebra en su día original, por lo que está confirmado que habrá fin de semana largo.

El feriado del 1 de mayo tiene un esquema de pago especial para quienes deben trabajar.

El lunes 12 de octubre conforma así un fin de semana largo de tres días, al coincidir con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación en ambos casos:

Feriados Nacionales

Si el empleado no trabaja: el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada.

el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada. Si el empleado trabaja: el empleador debe pagar la remuneración normal del día con un recargo del 100%. Esto significa que se paga el doble de lo que correspondería a una jornada habitual.

Días no laborables