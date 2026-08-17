Las insólitas batallas de "Farmear aura": de qué se trata esta tendencia viral que se trasladó a las calles

Son una tendencia imparable que ya llegó a la Argentina. Un inédito concepto que se trasladó de las redes sociales a las calles y plazas.

Las batallas son una imparable tendencia que ya comenzó a llegar a distintos espacios públicos.

Hay una expresión que se ha vuelto viral en los últimos días, se trata de un insólito concepto que se trasladó de las redes sociales a las calles y plazas. Se trata de “Farmear aura” , una expresión que se volvió parte del lenguaje cotidiano de los jóvenes. De qué se trata y cómo son las inéditas batallas que se realizan.

Las batallas de farmear aura son una imparable tendencia que ya comenzó a llegar a distintos espacios públicos en varios países, y Argentina no es la excepción.

Mewing, six-seven, poses de personajes y gestos virales forman parte de estas curiosas competencias que ahora cuentan con convocatorias y premio.

La tendencia que nació como una expresión y un juego, ahora llegó a los espacios físicos con participantes que compiten mediante poses, gestos, bailes y movimientos inspirados en memes.

Qué quiere decir "Farmear aura", la tendencia que comenzó en Tik Tok

"Farmear aura" es una expresión que se usa para hablar de alguien que busca sumar carisma, estilo o presencia. Se utiliza para describir situaciones en las que una persona suma o pierde “aura”, un modo informal de medir su presencia, carisma o seguridad.

“Farmear” viene del inglés farm y del lenguaje de los videojuegos, donde se utiliza para describir la repetición de una actividad con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos necesarios para avanzar.

“Aura” se utiliza en este contexto como una medida imaginaria de la presencia de una persona. Tener mucha aura puede asociarse con transmitir seguridad, personalidad, estilo o carisma.

De la combinación de ambos conceptos surge “farmear aura”. En las redes sociales también aparecen frases como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, que funcionan como una puntuación ficticia.

La idea de utilizar el “aura” para representar poder, energía o presencia aparece desde hace años en distintas comunidades vinculadas con los videojuegos y el animé. El uso actual de la palabra como una medida informal del carisma se expandió a través de las redes sociales.

“Farmear” mantuvo su vínculo con la lógica de los videojuegos: repetir una acción para acumular algo. La combinación de ambos conceptos dio lugar a una expresión que permite hablar del carisma como si fuera un recurso que se puede ganar o perder.

Una persona puede “ganar aura” después de resolver una situación con seguridad o tener una actitud que genere admiración. Pero también puede decirse que alguien está “farmeando aura” cuando parece hacer algo para llamar la atención o proyectar una determinada imagen.

Cómo son las batallas de “farmear aura” que se ya están en las calles

La tendencia se trasladó a las calles y ahora ya se realizan competencias de aura en varios países latinos, entre ellos Argentina. Pero cómo son estas batallas.

Los participantes se enfrentan en espacios delimitados y realizan bailes, poses, gestos, movimientos o pequeñas actuaciones para intentar imponerse ante un rival.

No se trata de peleas físicas, ya que el objetivo es generar una reacción en el público o convencer a un jurado de que uno de los participantes tuvo mayor presencia que el otro.

Acciones simples como caminar, mantener la mirada, bailar o reaccionar ante una situación, se presentan como recursos para sumar “aura”.

Algunas competencias utilizan un formato de eliminación directa, con distintas rondas hasta llegar a una definición.

Cómo se puede ganar batalla de farmear aura

Los dos participantes se colocan frente a frente y buscan imponerse mediante movimientos, poses o gestos. El objetivo consiste en conseguir la mayor reacción posible de quienes observan el duelo.

Uno de los movimientos que aparece es el aura walk, una caminata lenta y deliberada en la que el participante mantiene una postura recta y una expresión seria. También aparecen el mewing, el contacto visual prolongado, poses inspiradas en personajes de anime y videojuegos, así como gestos que nacieron en distintos memes de internet.

El six-seven también encontró un lugar dentro de estas competencias. Lo mismo ocurre con celebraciones deportivas como el “SIU” de Cristiano Ronaldo.

La competencia gira alrededor de la actitud y de la capacidad para generar una reacción. En algunos casos decide el público mediante sus aplausos o gritos; en otros, los organizadores pueden establecer una votación. La regla más importante es conseguir que el rival parezca tener menos aura.