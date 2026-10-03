Lo denunciaron por abusar de una adolescente de 14 años: incendiaron la casa, lo apuñalaron y murió

Tras la denuncia, el hombre fue apuñalado y la vivienda donde encontraron a la adolescente fue incendiada. La Justicia investiga ambos hechos.

Lo denunciaron por abusar de una adolescente de 14 años y murió apuñalado en Lomas de Zamora

Un hombre que había sido denunciado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años murió tras recibir varias puñaladas en una vivienda de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. El hecho ocurrió este viernes y, antes del ataque, familiares y vecinos habían encontrado a la menor en el domicilio del hombre.

La situación comenzó cuando una mujer se presentó en la comisaría de Villa Centenario para denunciar que no tenían noticias de su sobrina. Según relató, la adolescente estaba viviendo desde hacía unas dos semanas con su abuela y había salido de la casa sin avisar.

A partir de la denuncia, familiares y vecinos comenzaron a recorrer el barrio para intentar localizarla. Finalmente, la menor fue encontrada en una propiedad ubicada sobre la calle Millán al 100, donde vivía un hombre identificado como Norberto Sosa.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron la vivienda incendiada y a Sosa herido con un arma blanca. El hombre había recibido varias puñaladas en el abdomen y en el muslo izquierdo, por lo que fue trasladado al Hospital Allende. Sin embargo, murió como consecuencia de las heridas.

La denuncia de la familia de la adolescente

De acuerdo con el relato realizado por la madre de la menor, la adolescente fue encontrada recostada en una cama dentro de la vivienda de Sosa. La mujer denunció que el hombre habría amenazado a su hija con un arma y abusado sexualmente de ella.

Según la información que trascendió hasta el momento, uno de los hijos de la mujer, de 18 años, habría atacado a Sosa con un arma blanca. El joven permanece prófugo y es buscado por la Justicia.

Además, la vivienda donde se encontraba el hombre fue incendiada. Por el momento, también se investigan las circunstancias en las que se inició el fuego y quiénes participaron del incendio.

Dos investigaciones por el hecho

La muerte de Sosa quedó bajo investigación de la Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora, que dispuso las actuaciones correspondientes y la búsqueda del joven señalado como autor del ataque.

En paralelo, la Fiscalía de Género inició una causa para investigar la denuncia realizada por la familia de la adolescente por el presunto abuso sexual.

Según fuentes de la investigación, Sosa contaba con antecedentes penales y había estado detenido en distintas oportunidades. Entre esos antecedentes figurarían denuncias por abuso sexual.

De acuerdo al diario Clarín, la primera denuncia mencionada data de enero de 2012. Además, se informó que en 2022 había estado detenido en la cárcel de Florencio Varela y que en 2023 fue liberado de la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora.

Ahora, la Justicia avanza en ambas causas para reconstruir lo ocurrido: por un lado, las circunstancias que terminaron con la muerte del hombre y, por otro, la denuncia de abuso sexual realizada por la familia de la adolescente.