Alarma en Neuquén por una densa columna de humo: qué pasó en el predio del Ejército

El fuego se divisó desde varios puntos del centro. Personal militar confirmó que se trataba de maniobras dentro del recinto, sin registrarse heridos ni daños.

Una columna de humo negro que durante la mañana de este viernes se elevaba sobre el oeste de la ciudad generó preocupación entre los vecinos de Neuquén . El humo podía verse con claridad desde distintos puntos del centro y, por momentos, tomó una importante dimensión, lo que llevó a preguntarse qué estaba ocurriendo en esa zona.

Ante la situación, LM Neuquén recorrió el sector para conocer el origen de la humareda y pudo confirmar que el fuego se encontraba dentro del campo de instrucción del Ejército Argentino, ubicado en la zona de las calles Lanín, entre Chaco y Bejarano.

Al llegar al lugar, sobre el ingreso por calle Chaco había un patrullero apostado en el acceso. Desde allí, sin embargo, no brindaron información sobre lo que estaba sucediendo dentro del predio ni explicaron el origen de la columna de humo que podía observarse desde buena parte de la ciudad.

Sebastián Fariña Petersen

La recorrida continuó por calle Bejarano, en inmediaciones del canal. Desde ese sector fue posible avanzar hacia el lugar donde se encontraba el fuego y observar directamente las llamas entre los yuyos del predio.

En la zona había varios oficiales del Ejército, que se encontraban realizando tareas. Consultados por lo que estaba ocurriendo, indicaron que se trataba de prácticas, aunque no brindaron mayores precisiones sobre el tipo de actividad que estaban desarrollando ni sobre las características del fuego.

El humo, de color oscuro y visible desde lejos, fue lo que inicialmente llamó la atención de quienes se encontraban en distintos sectores de Neuquén. La columna se mantuvo durante buena parte de la mañana y generó inquietud por la cercanía del sector con zonas urbanizadas.

Humo negro

Desde la ciudad, la presencia del humo podía advertirse especialmente por encima de las construcciones, lo que hizo que rápidamente comenzaran las consultas para intentar determinar si se trataba de un incendio de grandes dimensiones o de alguna otra situación dentro del predio militar.

Sin embargo, al acercarse hasta el lugar donde se encontraba el fuego, se pudo comprobar que las llamas estaban concentradas dentro del campo de instrucción y que había personal militar presente.

El sector donde se desarrollaba el fuego presentaba abundante vegetación seca y yuyos, mientras los oficiales permanecían en las inmediaciones. Ante la consulta periodística, la única explicación brindada fue que se trataba de una práctica.

No se informó en el lugar que hubiera personas heridas ni se indicó que el fuego hubiera alcanzado instalaciones, viviendas u otras estructuras. Tampoco se brindaron detalles sobre la superficie afectada o sobre las tareas que se realizaban para controlar la situación. Tampoco había personal de Bomberos.

Con el correr de las horas, la columna de humo comenzó a perder intensidad y fue disminuyendo progresivamente durante la tarde, hasta dejar de tener la dimensión que había mostrado durante la mañana.

Aunque inicialmente el humo generó preocupación y distintas consultas entre los vecinos, durante la recorrida realizada no se observaron consecuencias sobre las zonas urbanas cercanas. El fuego permaneció dentro del predio y, con el paso de las horas, la humareda fue cediendo hasta disminuir considerablemente.