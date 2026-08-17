Encontraron muertos a un hombre y su padre de 89 años: la escalofriante sospecha

La policía descartó la principal hipótesis de una posible intoxicación y se sospecha de un impactante hecho. Qué hallaron en la habitación.

La Policía Forense trabaja actualmente en el lugar para determinar las causas exactas de los fallecimientos.

Un impactante hallazgo ocurrió en las últimas horas en el interior de una vivienda, donde encontraron a un hombre y su padre muertos . Se descartó una principal hipótesis de intoxicación y las sospechas son escalofriantes.

El hallazgo generó conmoción en la localidad y la Justicia inició una investigación para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias en las que fallecieron ambas víctimas.

Fuentes policiales confirmaron que un hombre de 89 años y su hijo de 63 fueron encontrados muertos este domingo en una casa. Y descartaron una primera posibilidad que se había evaluado: una intoxicación por monóxido de carbono. La causa fue caratulada como muerte dudosa.

Los investigadores de Policía Científica de Corralito, Córdoba intervinieron este domingo y revisaron distintos sectores de la propiedad, incluidas aberturas y sistemas de ventilación.

Medios locales confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Alfredo "Cacho" Mignani, de 89 años, y su hijo Jorge "Chichilo" Mignani, de 63 años.

Cuál es la escalofriante sospecha sobre las dos muertes

Según el reporte policial, en la habitación del hijo- de 63 años - los investigadores hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros y una vaina servida. Esos elementos llevaron a reforzar la principal hipótesis: un asesinato seguido de suicidio.

La investigación ahora quedó a cargo de la Fiscalía de Turno de Río Tercero, que ordenó una serie de medidas y espera los resultados de los estudios forenses para avanzar en la determinación de las causas de las muertes. Y confirmar de esta manera alguna de las hipótesis que se manejan por estas horas.

La policía de Córdoba confirmó que los cuerpos presentaban heridas de proyectil y se encontró un arma de fuego bajo el cuerpo del hijo, específicamente en el sector del "gimnasio" de la propiedad que ambos compartían.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores también evalúan la posibilidad de un suicidio doble o un homicidio seguido de suicidio. La Policía Forense trabaja actualmente en el lugar para determinar las causas exactas de los fallecimientos.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo análisis las distintas posibilidades y esperan los resultados de las pericias para avanzar en la causa. La información oficial será clave para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

El episodio que afectó a padre e hijo

Medios locales informaron que la familia ya atravesaba un período difícil. Según se conoció, el 9 de julio de este año falleció por causas naturales la madre de Jorge y esposa de Alfredo, Angélica Nieva, quien padecía una enfermedad. Desde ese momento, padre e hijo convivían en la vivienda donde ocurrió el hecho.

Jorge se desempeñaba como contratista agrícola, poseía una cosechadora y realizaba servicios. Alfredo, ya jubilado, permanecía siempre ligado a la actividad de su hijo. A las víctimas les sobrevive una hija y hermana que también reside en la localidad.

En el Centro Juventud Agrario recuerdan a Jorge como una figura central. “Desde que empezamos a tener la cancha un poco más linda, él era el encargado de eso”, dijeron allegados. Y agregaron que “no se ocupaba solamente del mantenimiento estricto, sino también del corte y de los distintos arreglos”. El club lo definió como “hincha fiel y apasionado”.