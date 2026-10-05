Denunciaron la desaparición de un bebé y horas después lo encontraron muerto: su familia fue detenida

La Justicia investiga a sus padres y tíos mientras espera los resultados de la autopsia. Cómo fue el impactante hallazgo.

El bebé fue encontrado en un canal de riego a 5 kilómetros de su casa.

La Justicia investiga por estas horas la muerte de Brandon Eliseo Rearte, un bebé de un año y ocho meses que había desaparecido y horas después fue encontrado sin vida en un canal de riego. Por el caso se encuentran detenidos cuatro familiares , entre ellos sus padres.

El sábado por la mañana fue la última vez que vieron a Brandon. Sus padres, de 20 y 24 años , notaron- cuando se despertaron alrededor de las 10 de la mañana - que su hijo no estaba.

"En primera instancia habrían buscado a los vecinos ayuda. Nunca hablaron ellos a los servicios de emergencia, recién lo hicieron a las 13 horas cuando realizan la denuncia policial ", indicaron.

Tras la denuncia se desplegó un amplio operativo en la zona del barrio San Cayetano, en la localidad de Marapa en Tucumán, donde participaron bomberos, policías, brigadas de rescate y vecinos.

El escalofriante hallazgo del cuerpo del bebé

Según revelaron medios locales, media hora después, una vecina encontró al menor de edad muerto en un canal de riego ubicado en las inmediaciones del Loteo Elías, a 5 kilómetros de su hogar.

La muerte fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Alberdi, Abraham Creche, en declaraciones a medios locales.

La causa fue caratulada como muerte dudosa y la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción dispuso la detención de cuatro familiares: sus padres, una tía y su pareja.

La hipótesis detrás de la muerte del bebé

En medio de la investigación se conoció que el padre de Brandon le reclamó a la abuela haber dejado un portón abierto, y que "nunca le habría avisado que él ya estaba despierto".

Habría sido en esas circunstancias que el menor cayó en un canal de riego, dependiente de Recursos Hídricos que deriva sus aguas hacia el río Marapa.

Tras el hallazgo, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal en el lugar mientras que efectivos de la Policía de Tucumán y de la Policía Científica realizaron peritajes en la zona.

La hipótesis preliminar apunta a que el nene se habría caído o llegado al canal de riego en las cercanías del barrio San Cayetano y que la corriente lo habría desplazado hasta el punto donde fue localizado.

La familia fue liberada el domingo ya que no se encontró motivo alguno para seguir con la orden de aprehensión en su contra, debido a que no contaban con ninguna imputación.

La policía realizó tareas de peritaje en la zona donde fue encontrado el menor.

Debido a que la causa está como muerte dudosa, esto posibilitará a Fiscalía avanzar con medidas de prueba antes de definir si el caso corresponde a un accidente, si hubo negligencias o si existió algún delito. Por eso, las autoridades evitaron adelantar conclusiones y la Justicia espera el resultado final de la autopsia.

Los resultados de la investigación serán claves para reconstruir qué ocurrió durante las horas en las que Brandon estuvo desaparecido y determinar las circunstancias de su fallecimiento.

Encontraron un bebé muerto en una bolsa enterrada

Otro estremecedor hallazgo se dio en las últimas horas, cuando un grupo de operarios que realizaba pozos para instalar postes de luz encontró una bolsa enterrada con un bebé muerto en su interior.

El hallazgo ocurrió este viernes y provocó conmoción entre los vecinos de la zona. Tras el descubrimiento ocurrido en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, intervino la Policía y se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Los investigadores buscan establecer cuándo murió el bebé y qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera enterrado dentro de una bolsa.