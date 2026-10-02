Giro en la investigación por la bebé hallada muerta en la basura: por qué quedó libre la principal sospechosa

Revocaron la prisión preventiva dos semanas después de su detención. Cómo continúa la investigación por el caso ocurrido hace casi un mes en Santa Cruz.

La Justicia de Santa Cruz ordenó la liberación de una mujer que estaba presa desde hacía dos semanas, como principal sospechosa por la muerte de una bebé recién nacida que fue hallada dentro de una bolsa de basura, en la ciudad de Caleta Olivia.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia dispuso la falta de mérito de la imputada, que había sido arrestada el 16 de septiembre pasado, nueve días después de que vecinos que esperaban el colectivo en el barrio Güemes descubrieron el cuerpo de la bebé al observar a un perro que revolvía la basura.

Los abogados defensores Leandro Muñoz y Elías Corvalán le confirmaron al medio local La Opinión Austral que el Juzgado consideró que no hay pruebas suficientes como para mantener detenida a la mujer, aunque aclararon que la investigación continúa.

Muñoz explicó que la resolución judicial se basó en el principio de presunción de inocencia y afirmó su convicción de que su representada es inocente.

Señaló que la liberación se dio a partir del surgimiento de pruebas en el marco de la investigación.

La bebé fue hallada cerca de una parada de colectivo en Caleta Olivia.

“Yo estaba convencido de la inocencia. Ese convencimiento estaba basado en todo el trabajo que habíamos realizado, en toda la prueba que se había producido”, indicó.

"Una mujer de bien"

Corvalán también enfatizó el aporte, por parte de su defensa, de “elementos objetivos a la causa para que el juzgado disponga la falta de mérito.

El letrado no quiso “hablar de la causa, porque la causa se sigue investigando”.

“Sería irresponsable e negligente hablar de ello”, remarcó, e insistió en que todavía resta determinar qué ocurrió con la recién nacida.

Acerca de la mujer que estuvo dos semanas presa, el abogado dijo que estaba “muy contenta y muy emocionada”, que ya “tuvo su momento para estar con su familia” y la definió como ”una mujer de bien y “una gran persona”.

El horroroso hallazgo y la detención

El lunes 7 de septiembre, vecinos que esperaban el colectivo 3 entre las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, de Caleta Olivia, cerca de la Escuela Primaria Nº 29 Juana Manso, vieron a un perro que sacaba de un contenedor una bolsa de residuos.

Al principio creyeron que dentro de la bolsa había un gato muerto pero, luego, con horror, comprobaron que era una recién nacida y llamaron inmediatamente a la Policía.

Según se estableció, la bebé tenía entre 37 y 40 semanas de gestación, es decir que había nacido a término o con un mínimo adelanto.

Tras casi 10 días de pesquisa, la Policía de Santa Cruz realizó dos allanamientos simultáneos realizados en la noche del miércoles 16 de septiembre y la Justicia dispuso que se les realicen estudios de ADN a dos mujeres.

Una fue liberada ese mismo día y la otra -la que dejaron libre ahora- quedó desde ese momento en prisión preventiva, alojada en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia y a disposición del Juzgado de Instrucción a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.