Un estudio realizado con un dron mostró un derretimiento impactante durante los últimos meses del otoño y el verano. Los datos.

No pasaba desde hace más de 120 años: el alarmante retroceso del glaciar Perito Moreno.

Mediciones realizadas por el Parque Nacional Los Glaciares y un centro especializado en glaciares constataron un retroceso récord del glaciar Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, que superó la mayor marca conocida hasta ahora y registrada en 1899.

Según el informe llevado a cabo por la Intendencia del área protegida patagónica y el centro de interpretación glaciológico Glaciarium, en apenas 100 días, entre febrero y junio de 2026, el frente del Perito Moreno se alejó 910 metros de la costa donde históricamente solía formarse el dique de hielo.

El hielo perdido desde el inicio del verano

Glaciarium lleva adelante desde mayo de 2025, junto con la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, un trabajo conjunto que consiste en realizar vuelos con un dron para registrar el proceso de retroceso en períodos bien definidos.

Imágenes obtenidas por estos vuelos VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) que operó Facundo Albertengo, un técnico del Parque Nacional, se pudo determinar que los cambios ocurridos durante el verano 2025-2026 continuaron en los meses de otoño, tal como revelan las tomas realizadas entre el 24 de febrero y el 4 de junio de este año.

El informe de Glaciarium que muestra el retroceso del Glaciar Perito Moreno.

“En otoño de 2026 el glaciar perdió otros 0,65 km² que, agregados a los 0,81 km² perdidos durante el verano 2025-2026, suman un total de 1,46 km²”, indicó el informe de Glaciarium.

Una novedad para el Perito Moreno

El reciente estudio confirmaría la presunción de que el glaciar Perito Moreno ingresó en un proceso de retroceso que no muestra señales de revertirse.

Aunque esta es una característica que comparte con muchos otros glaciares en el mundo, lo que genera más preocupación es que se trata de una novedad para el Perito Moreno.

El paradigmático glaciar de la zona de El Calafate fue considerado hasta 2018 un glaciar en equilibrio: las masas de hielo que perdía durante la primavera y el verano las recuperaba durante el otoño y el invierno.

El Glaciar Perito Moreno empezó a retroceder en 2018.

El estudio de Glaciarium señala que a partir de 2018 comenzó el desacople de morrenas subacuáticas (acumulaciones de sedimentos) en ambos frentes, el incremento de las temperaturas -especialmente durante los últimos veranos- el aumento de la velocidad del hielo y un fuerte adelgazamiento, que derivó en retrocesos y pérdida de superficie.

Estos fenómenos se fueron profundizando en los últimos años: el 44% de la pérdida de superficie del glaciar desde 2018, se produjo en apenas 197 días de 2026.

El impactante retroceso

Para hacerse una idea de cuánto se redujo el Perito Moreno, el cálculo que puede hacerse es que en ocho años (2018 a 2026), perdió una superficie equivalente a 458 canchas de fútbol profesionales. Y que de esas 458, en el período de verano-otoño de 2025-26 se perdieron 204.

La investigación señala que la presencia de grandes bloques de hielo flotando en el Canal de los Témpanos durante el verano y el otoño se convirtió en una señal visible de los cambios que atraviesa el glaciar.

El 19 de marzo también se realizaron mediciones de las profundidades en las zonas de retroceso reciente del Canal de los Témpanos y el Brazo Rico.

“La fuerte pendiente continúa desde el Mirador hacia el frente, con profundidades en el Canal de los Témpanos que oscilan entre los 110 y los 180 metros desde la punta hacia el noroeste, mientras que en el Brazo Rico el lecho es bastante menos profundo, variando entre 100 y 70 metros”, señalaron desde Glaciarium.