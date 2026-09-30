En octubre de 2026 devuelven el 100% del boleto en líneas urbanas y provinciales. Cómo acceder y cuánto tarda en acreditarse la devolución del dinero.

Cómo viajar en colectivo gratis: el programa de reintegros que lanzó una provincia argentina.

En Chubut , quienes viajen en el transporte público urbano y provincial durante octubre de 2026 podrán recuperar el 100% del valor del pasaje.

La condición para acceder al beneficio es pagar con una tarjeta de débito Mastercard del Banco del Chubut a través de la billetera Google Wallet.

El anuncio lo hizo la subsecretaria de Transporte Terrestre , Jennifer Contardi, quien explicó que el reintegro apunta a aliviar el gasto de las familias.

Contardi lo resumió así: "En octubre, el transporte público, o sea, provincial o urbano, va a ser gratis. Así como escuchan, es gratis", dijo en diálogo con Canal 12.

Con el celular y la tarjeta de débito del banco del Estado provincial vinculada, el usuario recibe la devolución completa del boleto.

Cómo acceder al reintegro en octubre de 2026

El trámite es sencillo, según detalló la funcionaria. Hace falta una Mastercard Débito del Banco del Chubut, descargar la aplicación Google Wallet, cargarle la tarjeta e ingresar el código de seguridads, como en cualquier otra billetera virtual.

Otro requisito indispensable es que el celular cuente con tecnología NFC, que permite realizar pagos sin contacto.

Para poder aprovechar el beneficio es imprescindible contar con un celular con tecnología NFC, que permite hacer pagos sin contacto.

Un detalle a tener en cuenta es el plazo de acreditación para la devolución del dinero, que no será instantáneo.

Contardi aclaró que la devolución puede demorar hasta 30 días, aunque aseguró que habitualmente se efectiviza en una semana o incluso antes.

Por eso, recomendó contemplar esos tiempos al calcular el ahorro mensual que implica la promoción.

Lo importante es tener en claro que, más allá de que el boleto terminará siendo gratis, al momento de subir al colectivo habrá que tener saldo en la cuenta.

Septiembre de 2026, con más de 8.000 beneficiarios

La cuestión de los plazos de acreditación se prueba desde comienzos de septiembre de 2026, cuando el plan de reintegro se puso en marcha, pero con una devolución del 50%.

Con la mitad del porcentaje que se ofrecerá en el segundo mes del plan, hubo más de 8.000 personas que aprovecharon el beneficio, según informó la funcionaria.

Contardi proyectó que con la ampliación al 100% del valor del pasaje en los colectivos habrá un salto en la cantidad de usuarios. "Esperamos que por lo menos se duplique", vaticinó.

Dónde se viene aprovechando más

La subsecretaria indicó que hubo un importante movimiento en Trelew y Comodoro Rivadavia, que acaba de reordenar todo su sistema de transporte, lo cual implicó un salto en el valor del pasaje en los recorridos urbanos.

Colectivos en Trelew.

También se registraron niveles importantes de aprovechamiento en Rawson, en distintos puntos de la cordillera y en los corredores provinciales.

Contardi sostuvo que la difusión será fundamental para que más pasajeros conozcan la propuesta.

Una segunda intención detrás del plan

Planteó además una segunda consecuencia positiva a la que apunta el plan.

Sucede que la posibilidad de ahorro puede incentivar a algunas personas a dejar de usar el auto en sus desplazamientos cotidianos, teniendo en cuenta gastos como el combustible y el estacionamiento.

Quién asume el costo del reintegro

En cuanto al sistema que se implementó para instrumentar el programa, la funcionaria provincial explicó que el costo de la devolución lo asume Mastercard, por lo que no representa un desembolso para el Gobierno provincial ni para el Banco del Chubut.

Según explicó Contardi, el acuerdo se consiguió mediante gestiones con la empresa, a la que a cambio se le presentó la posibilidad de ampliar el uso de sus tarjetas en la provincia.

La funcionaria señaló que Chubut cuenta con un universo potencial de 280.000 usuarios de Mastercard Débito que podrían acceder a la promoción.

Hasta cuándo seguirán los reintegros

En cuanto a la continuidad del plan, Contardi explicó que las negociaciones con Mastercard se renuevan cada mes y que la empresa evalúa el movimiento y la utilización del beneficio.

Sobre la posibilidad de seguir, afirmó: "La idea es que, por supuesto, sí, pero las negociaciones con Mastercard son mensuales. Ell9os van viendo los movimientos, así que mientras más se use, más se va a seguir renovando".

Por último, remarcó que la Provincia mantiene gestiones y comunicaciones permanentes para sostener la propuesta.

Según destacó, el objetivo es reducir el costo de viajar, acompañar la economía familiar y fomentar una alternativa de movilidad que contribuye a la seguridad vial y al cuidado del ambiente.