Aerolíneas Argentinas refuerza vuelos a tres importantes destinos turísticos de la Patagonia.

La compañía de bandera confirmó más frecuencias, rutas estacionales que vuelven y nuevos horarios. También hay refuerzo de la low cost JetSmart.

Aerolíneas Argentinas ampliará su oferta de vuelos en la Patagonia de cara a la temporada alta de verano con más frecuencias hacia Trelew y la reactivación de sus rutas estacionales a Ushuaia y El Calafate desde esa ciudad de Chubut.

El anuncio se conoce en un contexto de fuerte demanda turística en la región, mientras se acerca la temporada alta de los avistajes de ballenas y empiezan a habilitarse, también, las visitas a las colonias de pingüinos de magallanes.

Las novedades de la compañía estatanl incluyen algunos cambios de horarios y una mesa de trabajo para revisar las tarifas.

Más vuelos a Trelew desde noviembre de 2026

Aerolíneas Argentinas sumará dos vuelos adicionales hacia Trelew a partir del 1° de noviembre y alcanzará un piso de veinte operaciones semanales a esa ciudad, cuya terminal aérea es además uno de los principales ingresos a Puerto Madryn, ubicada a unos 70 kilómetros, sobre las costas desde donde se puede ver a la ballena franca austral.

El gobierno de Chubut confirmó el incremento luego de la participación de la comitiva provincial en la Feria Internacional de Turismo.

El aeropuerto internacional de Trelew.

La ampliación busca responder a la demanda turística, pero también el movimiento comercial y de negocios del Valle Inferior del río Chubut y del área de influencia del Golfo Nuevo.

El anuncio surgió de una mesa de trabajo entre la delegación municipal de Trelew, encabezada por Andrea Rapetti, el ministro y la subsecretaria de Turismo de Chubut, directivos de Aerolíneas Argentinas y también referentes de la low cost chilena JetSMART. Como resultado, los nuevos servicios aterrizarán fundamentalmente en la franja del mediodía, un horario que responde a un reclamo recurrente de usuarios locales y cámaras del sector privado.

La conexión a El Calafate y Ushuaia en temporada alta

Además de incrementar frecuencias a Trelew, Aerolíneas Argentinas reactivará sus corredores estacionales patagónicos que parten desde esa ciudad hacia el sur.

La ruta a El Calafate, un destino turístico top en el sur de Santa Cruz, comenzará a operar desde el 1° de octubre de 2026, mientras que la de Ushuaia quedará habilitada a mediados del mismo mes.

Así lo explicó el director del Aeropuerto de Trelew, Fabio Orellano, en diálogo con Radio 3. Los dos tramos mantendrán su programación habitual de temporada alta hasta abril.

El aeropuerto de Ushuaia.

Entre los cambios operativos, el vuelo nocturno de Aerolíneas Argentinas dejará de arribar a Trelew a la 1.30 de la madrugada y de partir hacia Buenos Aires a las 3.30.

Desde octubre de 2026, el servicio pasará a operar cerca de las 20:00.

JetSMART: vuelos diarios y más capacidad

La low cost JetSMART, por su parte, operará vuelos todos los días desde y hacia Trelew a partir del 1° de octubre, con doble servicio diario dos jornadas por semana.

La empresa incorporará además aeronaves de mayor porte, con capacidad para hasta 240 pasajeros, según precisió Orellano.

Alta ocupación

Sobre los índices de venta en la terminal de Trelew, Orellano señaló que la demanda se mantiene en niveles muy altos:

"La verdad que nunca bajamos del 96 y 97 por ciento de la capacidad", aseguró.

La low cost JetSmart también refuerza sus vuelos de temporada alta a Trelew.

Por su parte, Rapetti destacó en diálogo con ADNSUR el éxito de las rutas ya establecidas y sostuvo que las empresas "tienen un mercado donde sus vuelos van siempre llenos, lo cual nos genera la posibilidad de pensar en nuevas frecuencias".

Revisión de tarifas

Las gestiones en la feria de turismo incluyeron además un diálogo con otras compañías aéreas para explorar nuevas conexiones hacia la provincia.

El último eje abordado fue la estructura de precios de los pasajes.

Las autoridades locales y los ejecutivos de Aerolíneas Argentinas plantearon la necesidad de revisar los valores vigentes y acordaron una mesa de trabajo conjunta que se reunirá en los próximos días para analizar el comportamiento tarifario.