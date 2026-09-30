Un informe había relevado seis desprendimientos en la zona. Ninguno fue en el cerro donde Juliette Willmann fue sepultada por la nieve.

Tragedia de la esquiadora francesa: los derrumbes de El Chaltén y las asombrosas y peligrosas cuevas de hielo.

La localidad de El Chaltén , en la provincia de Santa Cruz , continúa conmocionada por la tragedia de Juliette Willmann , la esquiadora francesa que murió sepultada por una avalancha de nieve en el cerro Crestón.

Declarada Capital Nacional del Trekking , El Chaltén es un destino turístico especialmente atractivo para los amantes de la naturaleza pero, a la vez, no exento de peligros y advertencias para quienes realizan actividades de alta montaña.

Casualmente un día antes de la muerte de la esquiadora, un guía de montaña estadounidense publicó en sus redes sociales imágenes de asombrosas cuevas en el hielo, contó que se encuentran “a un metro o dos de la superficie” y dijo que dudaba que fueran a resistir más allá del próximo verano.

Ice caves in El Chalten, Argentina.



These caves won’t last long—I’d be amazed if they survive the summer. The roof was approximately a meter or two thick. pic.twitter.com/12ZvwwPVeV — TY LEKKI (@chicosamamo) September 28, 2026

Las imágenes que muestran las cuevas en el camino a la laguna Torre, en pleno corazón de El Chaltén, fueron difundidas por Tyler Lekki, un guía y fotógrafo que, según cuenta en su web oficial, anualmente visita y recorre la villa turística de Santa Cruz.

Los videos y fotografías habían sido tomados en enero último pero, como una premonición, Lekki las volvió a subir junto con la mención de que podían derrumbarse a corto plazo, horas antes del accidente que le costó la vida a Willmann.

El temor a ser "otro Nepal"

Pocas semanas atrás, también hubo un informe del American Alpine Journal que habló de del riesgo permanente de desprendimientos en El Chaltén.

La publicación dio cuenta de caídas de roca en seis sectores del macizo durante la temporada 2025/26, vinculadas al retroceso de los glaciares y la degradación del permafrost (las capas de hielo permanentes).

El trabajo, firmado por Rolando Garibotti, un reconocido guía y montañista, agrega que no fueron hechos aislados, sino que responden al mismo fenómeno que expone a la Capital nacional del trekking al riesgo de un evento similar al del reciente desastre de Nepal en el que murieron cerca de 1.500 personas a causa de un alud generado por el derretimiento de un glaciar.

Juliette Willmann, la esquiadora francesa que murió en El Chaltén, Santa Cruz.

Este fin de semana hubo un nuevo alud -de menores dimensiones- y muertos en el país asíatico.

Mientras tanto, en El Chaltén hay trabajos que advierten que podría ocurrir una situación similar a la de Nepal, y en el Concejo Deliberante incluso ingresaron proyectos para instalar sensores de alerta temprana y establecer mecanismos de evacuación.

Derrumbes en las montañas

En cuanto al informe de Garibotti, no menciona el cerro Crestón -donde murió la esquiadora y salvó su vida su esposo, Pierre-Idris Mehdi.

En cambio, identifica desprendimientos en Cerro Adela, El Mochito, Filo del Hombre Sentado, Aguja de la Silla, la cara oeste del Fitz Roy y el sector del Glaciar de los Tres.

Dos de estos lugares fueron noticia durante el verano último.

En el Hombre Sentado, en enero, un montañista logró filmar un colapso de enorme magnitud, con una gran masa de roca precipitándose por la pared.

Un mes después, en la ladera norte del Cerro Adela, guardaparques e integrantes de la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares, que trabajaban en la zona detectaron un gran desprendimiento con varios derrumbes.