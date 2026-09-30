Sabía lo que hacía: quién era la turista francesa que murió tragada por una avalancha en El Chaltén

Su cuerpo fue encontrado a un metro y medio de la superficie, tapado por la nieve. Dos días antes había escalado otro cerro de Santa Cruz.

Sabía lo que hacía: los antecedentes de la turista francesa que murió tragada por una avalancha en El Chaltén.

Juliette Willmann , la mujer francesa que murió tras ser sepultada por una avalancha en el cerro Crestón de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, no era una simple turista.

La mujer de 29 años, quien estaba realizando una excursión de esquí de travesía junto a su esposo, Pierre-Idris Mehdi, de 30, tenía una importante trayectoria como esquiadora profesional en su país y había competido en varios lugares del mundo.

El desprendimiento en el cerro Crestón que le costó la vida a Willmann ocurrió alrededor del mediodía de este martes 29 de septiembre.

Mehdi, quien estaba con ella, pudo ser rescatado y aunque sufrió lesiones, fue declarado fuera de peligro.

Una de las últimas imágenes de Juliette Willmann, en el cerro Madsen de El Chaltén, Santa Cruz.

Juliette y Pierre se encontraban en la Patagonia argentina desarrollando su actividad y, dos días antes, habían completado el ascenso y descenso del cerro Madsen, otra montaña de la zona de El Chaltén, de poco más de 1.800 metros de altitud.

En esa ocasión, el clima ya había representado un ligero obstáculo para los planes de la pareja que, luego de llegar a la cima, debió demorar la bajada hasta que las condiciones mejoraron, “el sol salió y las nubes desaparecieron”, como contó ella en el que fue su último posteo en Instagram.

Este martes se encontraban en la parte más alta del escarpado cerro Crestón, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, cuando ocurrió el desprendimiento de nieve.

El informe oficial del Ministerio de Seguridad precisó que una masa de nieve arrastró a la pareja alrededor de 400 metros montaña abajo. Juliette Willmann quedó sepultada a un metro y medio de la superficie.

La esquiadora francesa fue hallada debajo de un metro y medio de nieve.

Ya desde antes de que llegaran las patrullas oficiales, un grupo de esquiadores que se hallaba en la zona comenzó a excavar para desenterrar a la pareja.

Cuando dieron con la esquiadora francesa, ya era tarde. Fue hallada sin signos vitales, por lo que se le realizaron maniobras de RCP, sin éxito.

Una vida en las montañas

Juliette Agatha Elena Willmann había nacido en Marsella, Francia, a orillas del mar Mediterráneo, pero pasó casi toda su vida en pueblos de montaña.

Durante su infancia vivió en el valle de Ubaye, junto a los Alpes del Sur que separan el territorio francés del noroeste de Italia.

Más tarde fijó su residencia en Chamonix, uno de los principales epicentros del montañismo mundial, donde se encuentra el Monte Blanco, el pico más alto de la Unión Europea.

Siempre practicó deportes de diverso tipo, incluyendo judo, running, mountain bike, rugby y, principalmente, esquí de competición.

Tras concentrar su actividad en el esquí de montaña, alcanzó la élite del deporte al clasificarse para el Freeride World Tour, el circuito internacional más exigente de la disciplina, en el cual compitió de manera oficial entre las temporadas 2019 y 2022.

Enamorada de la Patagonia

Además de competir, se desempeñaba profesionalmente como instructora de esquí y también generaba contenido en redes sociales, con más de 33.000 seguidores en Instagram que recibían novedades constantes sobre sus ascensos y travesías.

La última noticia que publicó fue, precisamente, el relato tras el descenso del cerro Madsen.

Allí sentenció: “La Patagonia nos regala lo mejor”, y dijo que ella y Pierre eran ““muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble”.