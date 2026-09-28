Cómo está la hijita del juez tras un grave choque: "Incluso mover sus manos le provoca un sufrimiento enorme"

La niña de 11 años fue operada y recibe morfina. El conductor del otro auto dio positivo en la alcoholemia. El mensaje del magistrado en Santa Cruz.

La pelea de la hija del juez tras un grave choque: "Incluso mover sus manos le provoca un sufrimiento enorme".

La hija de 11 años del juez de Instrucción Carlos Albarracín continúa internada tras el grave accidente de tránsito que sufrió su familia en Río Gallegos , en la provincia de Santa Cruz.

Tras el impresionante choque frontal de los dos autos, la menor tiene golpes en todo el cuerpo, el rostro gravemente afectado y una fractura expuesta que le exigirá un largo proceso de recuperación .

En declaraciones realizadas el último fin de semana, su padre lo resumió así: "Mi familia está viva de milagro".

Cómo está la hijita del juez

Según relató Albarracín, la menor tiene un extenso camino de recuperación por delante, que en esta primera etapa la enfrenta con fuertes dolores.

"Hoy mi hija continúa internada en terapia intensiva. Tiene golpes en todo el cuerpo, su rostro está gravemente afectado y deberá atravesar una cirugía y un proceso de recuperación que llevará mucho tiempo antes de poder volver a caminar y desarrollar una vida normal", expresó sobre la operación a la que la menor fue sometida horas después.

La intervención respondió a la urgencia por intervenir ante la fractura expuesta de fémur, para colocarle dos clavos, según detalló La Opinión Austral.

La hija del juez de instrucción de Santa Cruz está internada en el hospital regional de Río Gallegos desde el 24 de septiembre de 2026, día del grave accidente.

Ahora, la atención está puesta en si su cuerpo tolera esos dispositivos ortopédicos y de ese modo, se evita tener que someterla a una segunda operación.

Por otro lado, debido a la gran pérdida de sangre, le bajaron los glóbulos rojos y un equipo interdisciplinario controlaba cómo evolucionaba en ese aspecto, mientras se sostenía un pronóstico reservado.

Dolor, calmantes y morfina

El dolor es una de las partes más duras del proceso. "Actualmente, incluso mover sus manos le provoca un sufrimiento enorme", contó el juez Albarracón.

La menor está medicada con calmantes, con antibióticos por una infección derivada de la fractura expuesta y con morfina debido a la intensidad del sufrimiento.

Su madre también resultó herida. Tiene dos costillas fracturadas, golpes en distintas partes del cuerpo y dolores intensos, y su recuperación demandará varios meses.

Según trascendió, recibió el alta el mismo día del choque porque no había camas disponibles. Un niño del entorno familiar, en tanto, resultó ileso.

Campaña de donación de sangre en Santa Cruz

Ante la pérdida de sangre de la menor, la comunidad se movilizó con una campaña de donación de sangre.

La convocatoria fue para el domingo 27 de septiembre, desde las 9, en el Banco de Sangre del Hospital Regional de Río Gallegos.

Los requisitos para donar eran ser mayor de 18 años, gozar de buena salud y presentarse con el DNI.

Choque y alcoholemia positiva

El impresionante choque frontal de los dos autos ocurrió en la noche del 24 de septiembre de 2026, en la intersección de las calles 60 y Circunvalación de Río Gallegos, la capital de Santa Cruz.

Según el informe elevado por la División Comisaría Séptima al Juzgado de Instrucción N° 2, estuvieron involucrados dos vehículos y fue necesaria la intervención de personal policial, bomberos, equipos sanitarios y Accidentología Vial.

Personal de Tránsito Municipal realizó controles de alcoholemia a ambos conductores.

El del otro vehículo dio positivo, con 1,56 g/l de alcohol en sangre, mientras que la madre de la menor dio negativo.

El conductor borracho, de alta

En contraste con la situación de la niña que sufrió la peor parte del accidente, el conductor alcoholizado ya recibió el alta médica y abandonó el hospital, lo que generó indignación en la comunidad.

El hombre fue notificado de la causa y fijó domicilio quedando a disposición del juzgado interviniente, que ordenó el secuestro de los dos vehículos para realizar pericias.

Su acompañante, en cambio, sufrió lesiones de extrema gravedad. Permanece estabilizado en el Hospital Regional, pero será trasladado en un vuelo sanitario a un centro de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

La investigación judicial deberá determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades.

El episodio reavivó además un reclamo de vecinos de la zona por la escasa iluminación de la avenida Circunvalación y sus accesos.

El mensaje del juez: “Cuidemos la vida”

Desde lo que atraviesa junto a su familia, el juez decidió hacer público un mensaje de concientización.

"En cuestión de segundos, una conducta imprudente puede destruir una familia, cambiar una vida para siempre o, directamente, arrebatársela", afirmó.

También remarcó que detrás de cada siniestro hay personas y familias marcadas para siempre.

"La imprudencia mata. Y cuando no mata, muchas veces deja dolores, cicatrices, discapacidades y secuelas físicas y emocionales que acompañarán a las víctimas durante toda su vida", afirmó.

Albarracín insistió en que su situación no debe mirarse distinto por su condición de juez.

"La vida de la familia de un juez no vale más que la de cualquier otra familia. Todas las personas merecen regresar a sus hogares. Todos los padres merecen volver a abrazar a sus hijos", aseguró.

Por último, agradeció el acompañamiento del personal de salud, de los bomberos, de la policía y de quienes se acercaron con mensajes de apoyo, y cerró con un pedido a la comunidad.

"Cuidemos la vida. Cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestras familias. Cuidemos también a la familia del otro. Porque detrás de cada persona que circula por una calle o una ruta hay alguien que la espera en su casa", concluyó.