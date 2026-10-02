Antes de asumir su banca estuvo al frente del PAMI en la provincia. Una publicación en redes derivó en un fallo en su contra.

Polémico y con una condena: Quién es Jairo Guzmán, el diputado de Santa Cruz que se peleó con Juan Grabois.

El debate parlamentario en comisión del proyecto de ley del Gobierno para endurecer sanciones relacionadas con la soberanía argentina en las Islas Malvinas, le dio una inesperada repercusión a Jairo Guzmán, el diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Cruz increpado por Juan Grabois .

Durante la exposición de Myriam Bregman (FIT) , quien cuestionaba aspectos de la propuesta y recibía constantes interrupciones, Grabois se acercó al sector donde estaba Guzmán y, cara a cara, lo encaró y lo insultó, en un cruce que incluyó gritos y manotazos de ambos.

La situación, además de desvirtuar el plenario de comisiones, derivó en un pedido del bloque de La Libertad Avanza para expulsar a Grabois de la Cámara de Diputados, basándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional que habilita al cuerpo a remover a cualquiera de sus miembros “por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación”.

Los insultos de Grabois en el plenario de Diputados.

Más allá de abonar al escándalo, la iniciativa no parece tener chances de prosperar, ya que requiere dos tercios de los votos, por lo cual harían falta adhesiones del bloque peronista al que pertenece Grabois.

Del PAMI de Santa Cruz al Congreso

Principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán fue jefe de la Gerencia Operativa del PAMI en la ciudad de Río Gallegos y director de la Unidad de Gestión de la obra social de los jubilados en Santa Cruz, antes de asumir como diputados.

Actualmente aparece como uno de los posibles candidatos a disputar la gobernación provincial en las elecciones de 2027.

Tras una gestión en el PAMI que no estuvo exenta de polémicas -e, incluso, de una causa judicial en la que terminó condenado-, Guzmán mostró que iba a mantener su perfil alto cuando asumió como diputado.

El posteo de la bandera en llamas que derivó en la denuncia y posterior condena a Jairo Guzmán.

En ese momento, afirmó que la banca le representaba "unos 10 millones de pesos al mes, más viáticos y adicionales” y le ofrecía "mejores condiciones económicas que continuar con su actividad privada”, según consigó el medio CRV Noticias.

“Por eso cerré mi negocio y despedí a los diez empleados. No los iba a adoptar”, agregó, de acuerdo con el mismo medio.

La foto que le costó una condena judicial

Mientras estuvo en el PAMI, el episodio que trascendió a nivel nacional ocurrió en noviembre de 2024, cuando publicó en sus redes sociales una imagen de una bandera LGTBIQ+ prendiéndose fuego, junto con el mensaje “¡en Argentina solo la celeste y blanca!".

Esa publicación motivó una denuncia del área de Género del Municipio de Río Gallegos y la posterior sentencia del juez Marselo Bersanelli que, entre otras cosas, le ordenó al referente libertario retractarse públicamente en tres medios de prensa locales y en sus redes.

También dispuso que debería abstenerse de realizar publicaciones discriminatorias, ofensivas o con discurso de odio, y lo obligó a concurrir a los talleres de los Dispositivos para Varones dictados Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la provincia patagónica.

A partir del enorme rechazo que empezó a recibir, Guzmán eliminó la publicación e intentó restarle importancia. "Yo no prendí fuego la bandera LGBTQ+, solamente publiqué una foto que vi en internet", afirmó.

"Creo que la batalla es cultural, que la grieta es moral y estoy en contra de la ideología de género", aseguró, además.