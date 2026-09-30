"Vende patria del orto", "falopero": forcejos e insultos entre diputados en el debate del proyecto de Malvinas

En un clima muy caliente, casi se levanta el plenario sobre el proyecto. Todo terminó con un fuerte escándalo entre legisladores del oficialismo y la oposición.

En un clima muy caliente, casi se levanta el plenario sobre el proyecto.

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero terminó con un fuerte escándalo entre legisladores del oficialismo y la oposición. Hubo insultos, gritos y forcejeos.

Todo ocurrió durante el plenario de las comisiones que analiza la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, en medio de la conmoción que generó el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras. En un clima muy caliente, casi se levanta el plenario sobre el proyecto.

La tensión comenzó cuando exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman . En medio de su intervención se produjo un cruce con el libertario Jairo Guzmán , representante de Santa Cruz.

A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo.Papelón de los violentos de siempre. https://t.co/03SVJ035J3 — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) September 30, 2026

En ese momento, abruptamente, Juan Grabois lo fue a increpar. También les lanzó varios insultos a los oficialistas, pero también hubo forcejeos entre diputados y el cruce de un kirchnerista con un empleado de seguridad.

Aunque estaba de espaldas a ella, el diputado libertario Jairo Guzmán se dio vuelta en su silla y constantemente le decía cosas desde atrás a Bregman, quien le respondía más de una vez -por el micrófono-, pero él continuaba. Hasta que, en un momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois atravesó la sala y fue directamente a increparlo.

En medio de la polémica y tras conocerse las imágenes, Guzmán usó sus redes sociales para cruzar al referente de Unión por la Patria: "A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo. Papelón de los violentos de siempre", afirmó.

Por su parte, Grabois arremetió: "Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo".

Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 30, 2026

Los detalles del proyecto que generó el escándalo en Diputados

La iniciativa del Gobierno busca endurecer el régimen vigente contra quienes realicen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Allí se ratifica que integran el territorio nacional y plantea como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.

Los tres ejes del proyecto:

sancionar la explotación ilegítima de recursos.

generar incentivos para que esas actividades cesen.

ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.

Nuevas sanciones para la explotación de recursos naturales

Uno de los primeros ejes del proyecto apunta a endurecer el régimen vigente para las actividades vinculadas con recursos naturales realizadas sin autorización de una autoridad argentina. El Gobierno propone ampliar el alcance de la Ley 26.659, que actualmente está vinculada principalmente con actividades hidrocarburíferas.

El nuevo régimen alcanzaría a “toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”. Además de multas, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la suspensión o cancelación de habilitaciones e imponer inhabilitaciones por un plazo determinado.

La inhabilitación tendrá consecuencias adicionales para los infractores. El proyecto contempla la prohibición de desarrollar actividades económicas en el territorio nacional, la revocación de habilitaciones, el cese de exenciones o facilidades impositivas y previsionales y la resolución de contratos vinculados con el infractor que se ejecuten en la Argentina o tengan por objeto bienes situados en el país.

El proyecto también incorpora un régimen penal más severo para determinadas conductas vinculadas con la explotación de recursos estratégicos. En ese sentido, establece mayores penas de prisión, multas e inhabilitación para quienes realicen, sin la correspondiente autorización argentina, actividades de prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o de la Plataforma Continental Argentina.

La medida busca reforzar las herramientas legales del Estado frente a actividades desarrolladas sobre recursos naturales ubicados en áreas bajo jurisdicción argentina.