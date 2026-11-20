Desde la medianoche del sábado hasta el mediodía del domingo no habrá recargas ni consulta de saldo. Los viajes no se interrumpen si hay saldo disponible.

La tarjeta SUBE tendrá una interrupción de 12 horas este domingo.

La tarjeta SUBE tendrá una interrupción programada de 12 horas este domingo 22 de noviembre, desde la medianoche hasta las 12:00 del mediodía. Durante ese período, el sistema estará fuera de servicio por tareas de actualización y optimización. Los usuarios que tengan saldo suficiente en su tarjeta —física o digital— podrán seguir viajando con normalidad.

La interrupción abarca todas las operaciones de recarga y consulta , tanto presenciales como digitales. Puntualmente, durante esas 12 horas no estarán disponibles: la compra y acreditación de cargas, la App SUBE, la consulta de saldo, el sitio web de la tarjeta, la atención telefónica y la consulta de colectivos en tiempo real a través de la App Cuándo SUBO.

Lo único que no se ve afectado es el viaje en sí: quien tenga saldo cargado puede usar el transporte sin inconvenientes.

Cómo recargar y cómo pagar si no tenés saldo

Desde SUBE recomendaron hacer las recargas antes de que comiencen los trabajos, es decir, antes de la medianoche del sábado. Recordaron que se pueden cargar hasta $40.000 en la tarjeta.

Para quienes no puedan recargar a tiempo, hay alternativas de pago disponibles en el transporte público: tarjetas bancarias Visa o Mastercard sin contacto (débito, crédito o prepagas), dispositivos con NFC vinculados a esas tarjetas —como celulares— y códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas para el transporte.

Cómo tramitar el CUD en 2026 y qué beneficios tiene en transporte

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

En el sitio Argentina.gob.ar se define a las personas con discapacidad como a aquellas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide.

El anuncio fue realizado por Manuel Adorni a través de las redes sociales.

Luego de una evaluación que lleva adelante una junta formada por profesionales de distintas disciplinas, las personas con discapacidad se hacen acreedoras del CUD.

En la Argentina, las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) accederán a 6 beneficios exclusivos que brinda la Anses:

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Exención de pago de peajes: estas personas están exentas de abonar los peajes. Además, pueden solicitar otras exenciones impositivas (como IVA o aranceles aduaneros) al comprar un vehículo adaptado o para uso exclusivo del titular.

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se traslade.

De qué manera se puede tramitar el Certificado Único de Discapacidad en 2026

En el sitio oficial Argentina.gob.ar se consignan los cuatro pasos que se deben cumplir para la obtención del CUD:

Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que trate a la persona con discapacidad (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

(certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios). Con la documentación reunida, acercarse al lugar que fuera asignado en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.

Recordar anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con el documento original del solicitante en el lugar donde se realizó la evaluación, en la fecha que se le indique.

¿Qué documentos son necesarios para obtener el Certificado Único de Discapacidad?