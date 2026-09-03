Los problemas comenzaron el miércoles y se agravaron este jueves. La app, las ventanillas y las máquinas de estaciones se vieron afectadas.

Falla masiva en la tarjeta SUBE: por qué no se podía cargar ni acreditar saldo en todo el país

Miles de usuarios del transporte público en todo el país se encontraron este jueves con una sorpresa desagradable: la tarjeta SUBE presentó fallas técnicas generalizadas que impiden cargar y acreditar saldo por cualquier canal disponible.

La app móvil, las ventanillas de atención, las terminales automáticas en estaciones y los validadores a bordo de los colectivos fueron afectados en mayor o menor medida desde las últimas horas del miércoles hasta cerca del mediodía de este jueves. El problema fue nacional y alcanzó a todas las jurisdicciones adheridas al sistema.

La cuenta oficial de @TarjetaSUBEok en X confirmó la situación con un comunicado escueto: "Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento". Desde Instagram, el organismo agregó que el sistema "se encuentra en mantenimiento", que el inconveniente "ya fue notificado y derivado al sector correspondiente" y que trabajan para resolverlo "a la brevedad".

El panorama que describieron los usuarios en redes sociales fue de caos en hora pico. "Quiero cargar la SUBE en la app, no puedo. Hago la fila para acreditar la carga en la ventanilla, no puedo. La máquina que está en la estación sólo sirve para ver saldo, no carga", escribió una usuaria en X, en una queja que se replicó en cientos de comentarios similares registrados en Downdetector, la plataforma que monitorea caídas de servicios digitales.

Falla en la SUBE: colectiveros que dejaron pasar gratis, tarifas sin descuento y qué alternativas existen

El impacto de la falla no fue uniforme. En muchas líneas de colectivo, los conductores optaron por dejar pasar gratis a los pasajeros que no podían acreditar saldo, ante la imposibilidad del sistema de procesar las cargas pendientes. Los validadores instalados a bordo de los colectivos tampoco estuvieron procesando correctamente las recargas que los pasajeros ya habían realizado previamente por medios digitales.

En Buenos Aires, la interrupción llegó en un momento especialmente sensible. Fue un día después de que entraran en vigencia nuevas actualizaciones tarifarias en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto amplificó la repercusión del problema entre los usuarios que intentaban cargar saldo bajo las nuevas condiciones.

Vale recordar que, para estos casos, existen alternativas. Desde 2025, el Gobierno nacional habilitó el pago con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de las redes Visa y Mastercard. También es posible pagar con celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan asociada una tarjeta compatible: basta con desbloquear el dispositivo y acercarlo al validador.

La magnitud del problema alcanzó a provincias como San Juan, Mendoza, Neuquén y el resto del territorio nacional adherido al sistema. Cerca del mediodía de este jueves se informó que el servicio estaba normalizado.