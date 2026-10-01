El hallazgo del cuerpo de la menor parecía una tragedia irreversible. Sin embargo, los forenses encontraron pruebas estremecedoras.

Parecía un suicidio, pero la autopsia a una nena de 11 años destapó un horror familiar

Un llamado al 911 alertó por una nena de 11 años que fue encontrada ahorcada en el baño de su casa en Berazategui . Aunque la investigación comenzó este jueves por la madrugada como un posible suicidio, la causa dio un giro y su familia fue detenida tras los resultados preliminares de la autopsia.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en una vivienda de la calle 19 al 1500 y fue la abuela materna, Mónica, quien llamó a Emergencias. La nena fue identificada como Nerea Geraldine Pereira y, cuando llegó el personal del Comando de Patrullas al lugar, encontró a la niña en posición fetal sobre el piso .

Aunque en un principio todo apuntaba a un suicidio, la investigación dio un giro tras los resultados preliminares de la autopsia, que revelaron lesiones compatibles con golpes, una hemorragia interna y signos de abuso sexual de antigua data.

Ahora, la Justicia investiga un posible abandono de persona seguido de muerte y hay cuatro personas detenidas: la madre, la abuela y dos tíos de la víctima. El periodista Mauro Szeta reveló que la Justicia sospecha de que su familia la habría asesinado y "quisieron fingir un suicidio" montando una escena.

Los macabros detalles de la autopsia

La autopsia preliminar detectó que el cuerpo de Nerea presentaba golpes en la espalda y hemorragia interna. Además, los especialistas detectaron indicios compatibles con un abuso sexual, aparentemente de vieja data.

Estos elementos, que aún deben ser confirmados con estudios complementarios, llevaron a la fiscalía a descartar la hipótesis de suicidio y a profundizar la investigación.

De esta forma, el informe forense descartó el sucidio y la Justicia investiga ahora abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias.

Fueron detenidos cuatro familiares de la víctima: Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, la abuela y dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

La escena fue preservada y los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción de las últimas horas de vida de Nerea, mientras esperan los resultados de nuevas pericias que permitan precisar las circunstancias de su muerte.

La hipótesis detrás del brutal crimen

Los familiares señalaron que la nena atravesaba serios conflictos personales con su madre. Ese antecedente forma parte de las líneas que analiza la fiscalía, aunque por el momento no permite establecer por sí solo qué ocurrió en las horas previas a la muerte.

Por otra parte, se busca establecer si la menor de edad convivía con los adultos o tenían contacto habitual con ella, como también conocer si existieron señales previas que pudieron advertir algún tipo de violencia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N° 3, quien dispuso preservar la vivienda, realizar allanamientos en la vivienda de familiares cercanos y tomar declaración a los presentes. En la vivienda del crimen se procedió al secuestro de los celulares de los detenidos y una mochila. Los restos de la menor fueron enviados a la morgue judicial para la autopsia de rutina.