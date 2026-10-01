Encontraron microplásticos, arsénico y otros metales en el granizo de Santa Fe: qué sospechan los especialistas

Los vecinos alertaron porque los granizos no se derretían con el paso de las horas y de la temperatura que luego llegó a 27°C.

El fenómeno meteorológico había afectado a distintas zonas de la provincia y dejó importantes acumulaciones de granizo.

En los últimos días se ha registrado intensos temporales en distintas partes del país, con fuertes lluvias, tormentas y en algunas zonas con caída de granizos. Fue en una localidad argentina que confirmaron que hallaron presencia de microplásticos y metales.

El fenómeno meteorológico había afectado a distintas zonas de la provincia de Santa Fe y dejó importantes acumulaciones de granizo. Luego del temporal, algunas de las muestras fueron conservadas para analizar su composición.

Los estudios fueron realizados en tres laboratorios independientes , dos de Rosario y uno de Córdoba , después de que productores de la zona observaran que algunas piedras de granizo permanecían sin derretirse durante varias horas, incluso con temperaturas que alcanzaron los 27°C.

A partir de esa situación, decidieron realizar estudios sobre las muestras. Así fue que se confirmó que el granizo recolectado en Funes, Santa Fe, tras una fuerte tormenta contenía microplásticos y metales.

Qué hallaron en los granizos analizados

Entre los elementos identificados aparecen calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc, además de partículas plásticas.

Sin embargo, la detección de estos componentes por sí sola no permite establecer de dónde provienen ni determinar que hayan sido incorporados de manera intencional.

Las piedras de granizo alcanzaron un tamaño similar al de un huevo y provocaron daños en viviendas y vehículos.

El médico epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, quien participó en la logística del envío de las muestras, planteó la necesidad de repetir los análisis y ampliar la toma de material durante un período prolongado.

Entre las hipótesis mencionadas durante el debate apareció la posibilidad de que algunas partículas puedan actuar como núcleos de hielo y estar relacionadas con procesos de modificación atmosférica, como la siembra de nubes.

Esa posibilidad no está demostrada en las muestras analizadas. La presencia de partículas capaces de intervenir en procesos atmosféricos no constituye, por sí misma, evidencia de que hayan sido liberadas deliberadamente ni de que exista una operación de geoingeniería.

Para determinar un eventual origen sería necesario contar con concentraciones precisas, caracterización química y física de las partículas, muestras comparativas de aire, agua, suelo y otras precipitaciones, además de información meteorológica y sobre el desplazamiento de las masas de aire.

La presencia de microplásticos en la atmósfera, en cambio, es un fenómeno documentado científicamente. La Organización Mundial de la Salud señala que estas partículas pueden encontrarse en el ambiente y que todavía existen interrogantes sobre sus fuentes, transporte y posibles efectos, por lo que recomienda continuar desarrollando investigaciones.

En ese contexto, el caso de Funes abrió un reclamo por mayor monitoreo ambiental. La realización de nuevos análisis sobre distintas tormentas y en diferentes puntos de la región permitiría determinar si los elementos encontrados vuelven a aparecer, en qué concentraciones y si existe un patrón que ayude a establecer su origen.

Microplásticos en la atmósfera: cómo pueden caer junto con las precipitaciones

Los microplásticos ya no son considerados únicamente un problema de contaminación de los océanos y los suelos. Distintos estudios científicos demostraron que estas pequeñas partículas también pueden permanecer suspendidas en la atmósfera, desplazarse a través del viento y recorrer grandes distancias.

Una vez en el aire, pueden incorporarse a las nubes y quedar atrapadas en las gotas de agua o en los cristales de hielo. De esta manera, la lluvia, la nieve e incluso el granizo pueden contribuir a llevarlas nuevamente hacia la superficie.

Los especialistas advierten que encontrar microplásticos en una precipitación no permite determinar por sí solo de dónde provienen. Para conocer su origen se necesitan análisis específicos que estudien sus características y permitan rastrear posibles fuentes de contaminación.