Vientos de más de 100 km/h, fuertes lluvias, tormenta y granizo: la alerta del SMN

Advierten por la presencia de ráfagas intensas, precipitaciones persistentes y abundantes. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Las lluvias y tormentas se replican en diversas partes del país, por lo que la inestabilidad climática seguirá siendo una constante hasta el fin de semana. En las últimas horas advirtieron por la presencia de fuertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este viernes varias alertas amarillas por distintos fenómenos que afectarán a diferentes regiones del país.

El escenario incluye fuertes vientos, lluvias persistentes, nevadas y tormentas, con áreas que tendrán más de una advertencia durante la misma jornada.

Mientras algunas provincias deberán prepararse para ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, en otras se esperan acumulados importantes de lluvia o nieve. También habrá sectores donde las tormentas podrían llegar acompañadas por actividad eléctrica, granizo y abundante agua en períodos cortos.

Alerta por vientos de más de 100 km/h

El viento será uno de los principales fenómenos bajo vigilancia durante este viernes. La alerta amarilla alcanzará distintos sectores de La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Córdoba y San Luis, con vientos del sector oeste que tendrán velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El SMN anticipó que las ráfagas podrán superar los 1000 km/h en algunos sectores. La intensidad será especialmente relevante en zonas abiertas y expuestas y podrá complicar la circulación por rutas.

La presencia de viento fuerte también se combina con otros fenómenos en sectores cordilleranos, donde además están previstas lluvias y precipitaciones que pueden presentarse como nieve.

Por su parte, en Mendoza, San Juan y La Rioja habrá una situación diferente: la alerta corresponde al viento Zonda. El SMN prevé velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

El Zonda puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de aire seco.

Alerta por tormentas y lluvia

Otra advertencia importante corresponde a las lluvias. El fenómeno afectará sectores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

En las áreas alcanzadas se esperan lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque esos registros pueden ser superados de manera puntual.

La situación tendrá una característica particular en los sectores de mayor altura: las precipitaciones pueden presentarse como lluvia y nieve mezcladas.

En algunas zonas cordilleranas, además, la persistencia de las precipitaciones durante varias horas puede generar complicaciones en caminos y rutas, especialmente cuando se combina con fuertes ráfagas.

En tanto, en el centro del país hay una alerta vigente por tormentas. Las áreas afectadas serán: La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y San Luis.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta por intensas nevadas

La nieve también aparece dentro del mapa de advertencias. En sectores cordilleranos de San Juan y Mendoza se prevén nevadas de variada intensidad.

En las áreas alcanzadas por la advertencia pueden acumularse entre 15 y 30 centímetros de nieve, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

En las zonas de menor altura, la precipitación puede presentarse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

La situación adquiere mayor importancia en los pasos y caminos de montaña, donde la combinación de nieve, agua y viento puede reducir la visibilidad y dificultar la circulación.

Por eso, quienes tengan previsto desplazarse hacia sectores cordilleranos deberán consultar el estado de las rutas y las actualizaciones meteorológicas antes de emprender el viaje.