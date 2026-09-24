Impactantes imágenes: así está el Salto del Agrio y la Garganta del Diablo neuquina por las grandes crecidas

Las intensas lluvias y nevadas golpearon con fuerza distintos puntos de la cordillera neuquina.

El fuerte temporal que afecta al interior de Neuquén dejó este jueves impactantes imágenes en distintos puntos de la provincia. Las intensas precipitaciones provocaron crecidas de ríos y arroyos, anegamientos, desbordes y deslaves, principalmente en sectores cordilleranos y del sur neuquino.

Durante las últimas horas, diferentes registros permitieron dimensionar la fuerza con la que el agua descendió desde las zonas altas.

Entre ellos aparecen imágenes del Salto del Agrio, la Garganta del Diablo, el río Aluminé y sectores de Moquehue, algunos de los lugares alcanzados por las consecuencias del fenómeno meteorológico.

El Gobierno de Neuquén confirmó este jueves que los pronósticos de lluvias y vientos intensos se cumplieron y señaló que las precipitaciones fueron particularmente importantes desde Villa Pehuenia y Aluminé hacia Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Impactante crecida en el Salto del Agrio

Uno de los registros que más llama la atención corresponde al Salto del Agrio, donde las imágenes muestran una gran cantidad de agua descendiendo por el reconocido atractivo natural neuquino.etse

El video permite observar cómo el curso de agua presenta un importante caudal en medio del temporal que durante las últimas horas afectó buena parte del territorio provincial.

La situación se produce en un contexto de aumento generalizado del caudal de ríos y arroyos como consecuencia de las precipitaciones. El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, indicó este jueves que en sectores del centro-sur neuquino se estimaban acumulados superiores a los 150 y 200 milímetros durante las últimas horas.

La Garganta del Diablo y una impresionante crecida

Otra de las imágenes más impactantes se registró en el sector conocido como Garganta del Diablo, en la zona de Las Coloradas.

En este caso, el río Catán Lil experimentó una importante crecida durante este jueves, con un incremento significativo de su caudal luego de las intensas precipitaciones. Los registros muestran el agua descendiendo con fuerza por el sector encajonado.

El temporal también golpeó a Moquehue y Aluminé

Las consecuencias de las precipitaciones también se hicieron visibles en Moquehue. Allí se registró el desborde del río Quillahue, cuyo avance llegó hasta una vivienda.

En la región de Aluminé, las imágenes muestran el importante volumen de agua que atraviesa los cursos de la zona. Las autoridades provinciales mantienen una vigilancia especial sobre esta región debido a la cantidad de precipitaciones acumuladas.

El temporal también provocó serias complicaciones en los caminos. Vialidad Provincial informó que este jueves se registraron anegamientos, deslizamientos, desbordes de cursos de agua y sectores con agua sobre la calzada en diferentes puntos del sur neuquino.

Uno de los corredores afectados fue la Ruta Provincial 23, que comunica sectores de Junín de los Andes, Pilo Lil y Aluminé. Las fuertes precipitaciones provocaron inconvenientes y deslaves en diferentes puntos del trazado.

Las autoridades solicitaron evitar desplazamientos innecesarios y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y del personal que trabaja en las rutas mientras persistan las consecuencias del temporal.