Se esperan tormentas, lluvias de hasta 50 mm y fuertes viento: la alerta del SMN

La semana comienza marcada por una marcada inestabilidad y se esperan fue rtes fenómenos en varias regiones del país, en unas jornadas donde ya comienza a sentirse un aumento de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió para este lunes una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y fuertes vientos que alcanzan a distintas regiones de la Argentina.

Esto significa que se esperan fenómenos que pueden generar inconvenientes y requieren tomar medidas de prevención, especialmente durante los períodos de mayor intensidad.

Alerta por tormentas: qué zonas estarán afectadas

El organismo lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas que pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Alcanzarán este lunes a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Para las áreas alcanzadas por la advertencia se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque el organismo aclaró que estos registros pueden ser superados de manera puntual.

La situación será especialmente variable porque no todas las localidades dentro de las provincias tendrán necesariamente la misma intensidad de tormentas. El alerta identifica las zonas donde existe la posibilidad de que se desarrollen fenómenos capaces de generar complicaciones.

Lluvias persistentes: a qué provincias alcanzará la alerta

En el sur del país también rige una alerta de nivel amarillo. El sector este de Chubut se encuentra bajo advertencia amarilla por lluvias persistentes de variada intensidad.

Para esa región se esperan acumulados de entre 10 y 25 milímetros, con la posibilidad de que los registros sean superiores de manera localizada. Las precipitaciones pueden generar reducción de la visibilidad y dificultades temporarias para circular, especialmente durante los períodos de mayor intensidad.

Alerta por vientos intensos

En tanto, el viento Zonda será protagonista en sectores de San Juan y La Rioja. El SMN emitió una alerta amarilla debido a la posibilidad de que se registren vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

El Zonda es un viento fuerte, seco y cálido que se produce en sectores cercanos a la Cordillera de los Andes. Entre sus efectos se encuentran una disminución de la visibilidad por polvo en suspensión, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

El fenómeno también puede incrementar el riesgo de incendios debido a la sequedad del ambiente. Por eso, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles y evitar generar fuego durante el período de vigencia de la alerta.

Las recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda permanecer en lugares cerrados y evitar las actividades al aire libre. También es importante mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer por efecto de las ráfagas.

Si la tormenta sorprende a una persona mientras circula en vehículo, las recomendaciones oficiales indican permanecer dentro del automóvil, ya que ofrece protección frente a la actividad eléctrica. También se aconseja evitar permanecer cerca de cuerpos de agua, alambrados y estructuras metálicas.

En el caso de las lluvias, el SMN recomienda no sacar la basura durante los períodos de precipitaciones intensas y retirar objetos que puedan obstruir los desagües. También aconseja mantenerse informado mediante los canales oficiales ante posibles actualizaciones de la alerta.