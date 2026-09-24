Alerta roja por lluvias extremas de hasta 150 milímetros, vientos de 100 km/h y nieve

El SMN advirtió la presencia de un fuerte temporal para este jueves, con lluvias inusuales. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Alerta roja por lluvias extremas: hasta 150 milímetros, nieve y ráfagas de más de 100 km/h.

Los primeros días de la primavera han marcado una gran inestabilidad y la presencia de intensos fenómenos han provocado la emisión de alertas meteorológicas que tendrán fuerte impacto en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este jueves un escenario de tiempo adverso en diferentes regiones del país, con alertas rojas, naranjas y amarillas por lluvias, nevadas y fuertes vientos.

La situación más delicada se concentra en la región cordillerana de la Patagonia, donde rige una alerta roja por lluvias extremas. Allí se esperan precipitaciones persistentes e intensas, por lo que los gobiernos locales han tomado distintas medidas.

La Patagonia bajo alerta roja

La cordillera del norte de la Patagonia atraviesa las horas más complicadas del temporal. El SMN elevó a rojo el nivel de alerta debido a la combinación de las lluvias intensas y persistentes que afectan la zona desde comienzos de esta semana y la intensificación prevista del fenómeno.

El organismo explicó que el ingreso de humedad desde el océano Pacífico se combina con un frente estacionario ubicado al otro lado de la cordillera.

Para las áreas cordilleranas del norte de Neuquén rige una alerta roja por precipitaciones. Se pronostican entre 80 y 120 milímetros de lluvia acumulada, aunque los registros pueden llegar a 150 milímetros en algunos sectores.

En las zonas más elevadas, además, no se descarta que parte de las precipitaciones se presente en forma de nieve.

En el sur de Neuquén y el oeste de Río Negro rige una alerta naranja por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera local.

Mientras tanto, en Chubut y Santa Cruz, la alerta es amarilla, se esperan lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local.

Alerta por vientos que superarán los 100 km/h

El agua no será el único fenómeno intenso de la jornada. El SMN mantiene una alerta amarilla por viento para sectores de Neuquén, Mendoza y San Juan. En las áreas alcanzadas, se esperan vientos con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

En Neuquén, el viento se suma al escenario de lluvias que afecta principalmente a la zona cordillerana. La combinación de precipitaciones, viento y nieve puede provocar una marcada reducción de la visibilidad y complicar especialmente la circulación por rutas de montaña.

Por eso, el SMN recomienda evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y extremar las precauciones al transitar por las zonas afectadas.

El viento Zonda llega con fuerza

En Mendoza y San Juan, el fenómeno que concentra la atención es el viento Zonda. Este viento puede generar un aumento repentino de la temperatura, una disminución muy marcada de la humedad y reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión.

Durante la jornada se esperan ráfagas fuertes, que en los sectores bajo alerta pueden superar los 90 km/h.

El SMN recomienda asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas, toldos y otros objetos ubicados en balcones, patios o terrazas.

También pide mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y estructuras que puedan caer y tener especial cuidado al conducir.

Nieve en dos provincias

El sur del país también tendrá una jornada complicada. En el norte de Santa Cruz rige una alerta por nevadas. El SMN anticipa precipitaciones en forma de nieve, de intensidad variable y persistentes, con una acumulación estimada de entre 10 y 20 centímetros durante el período de alerta.

En tanto, en Mendoza rige una alerta naranja por nevadas, se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros en todo el período completo de alerta vigente.

Las condiciones pueden generar dificultades para circular, especialmente en rutas y caminos donde la nieve se acumule sobre la calzada.

El organismo recomienda utilizar vehículos preparados para hielo y nieve y consultar previamente el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

El SMN mantiene el seguimiento del sistema y recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de circular, especialmente en las regiones cordilleranas donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.