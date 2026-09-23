Un río atmosférico golpeará a la Patagonia con un fuerte temporal: podrían caer hasta 160 mm de lluvia

Entre este miércoles y el viernes, un fenómeno de gran intensidad llegará intensificado por la presencia de El Niño. Cuáles serán las ciudades más afectadas.

Un intenso río atmosférico afectará a la Patagonia durante los próximos días.

Por estas horas están vigentes una serie de alertas meteorológicas por un fuerte temporal que golpeará a la Patagonia , donde se prevén precipitaciones que podrían dejar acumulados de hasta 160 milímetros en distintos sectores cordilleranos. Pero además se pronostican fuertes nevadas y vientos intensos.

De acuerdo a lo que advierten los expertos, el fenómeno se comenzará a sentir entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre , donde en pleno inicio de la primavera se esperan lluvias persistentes y abundantes en áreas del centro y norte patagónico.

Según indicó el sitio especializado Meteored, el responsable de este escenario será un intenso río atmosférico, que afectará principalmente al noroeste de Chubut, la cordillera de Río Negro y amplios sectores de Neuquén. En algunos puntos de la Argentina podrían acumularse entre 90 y 160 mm , mientras que se prevén nevadas intensas en alta montaña.

Gran parte de estas precipitaciones caerá en forma de lluvia, mientras la nieve quedará principalmente restringida a las zonas más altas. Esto agrega un factor de riesgo, porque la lluvia podrá acelerar el derretimiento de la nieve todavía acumulada, aumentando el aporte de agua hacia arroyos y ríos de montaña.

El episodio se produce además en un contexto que viene repitiéndose durante 2026.

Los especialistas aclararon que el si bien el fenómeno de El Niño no genera directamente cada río atmosférico, pero sí puede favorecer una circulación del Pacífico Sur más propicia para transportar humedad subtropical hacia Chile central y el norte de la Patagonia, aumentando la frecuencia o persistencia de estos corredores de vapor de agua.

Las ciudades que estarán más afectadas por el fuerte temporal

De acuerdo a lo que se prevé, las localidades de Esquel (Chubut), El Bolsón y San Carlos de Bariloche (Río Negro) tendrán lluvias persistentes hasta las primeras horas del viernes.

En Bariloche, con máximas cercanas a 7 y 8 °C, el período de mayor intensidad se concentrará entre la tarde del miércoles y las primeras horas del jueves, cuando podrían acumularse muchos milímetros en pocas horas.

Las ciudades neuquinas de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes también estarán bajo lluvias fuertes y persistentes.

La llegada de El Niño podría generar lluvias intensas e inundaciones en varias provincias argentinas.

En sectores más altos de Neuquén, como Aluminé, Villa Pehuenia y Primeros Pinos, podrán alternarse lluvia, aguanieve y nieve, mientras algunas zonas precordilleranas registrarán ráfagas que podrían superar los 95 km/h.

Más hacia el este, el impacto de las precipitaciones disminuirá, pero continuará el viento fuerte. En Zapala las ráfagas podrían acercarse a 90 km/h, mientras el Alto Valle tendrá valores superiores a 60 km/h este miércoles.

En sectores del Alto Valle, el Valle Medio y hacia Catriel podrán aparecer chaparrones aislados, mientras el extremo sur de la Patagonia quedará fuera del núcleo principal del río atmosférico.

Pronostican nevadas intensas y vientos fuertes

A medida que el sistema avance lentamente hacia el norte, aumentará la probabilidad de nevadas intensas sobre la cordillera de Cuyo. Algunos modelos proyectan acumulaciones superiores a 1,20 o 1,40 metros en sectores de alta montaña, especialmente sobre la cordillera central.

Tormentas, nieve, viento y Zonda: las alertas del SMN para este jueves en distintas zonas del país.

Al mismo tiempo, se desarrollarán condiciones favorables para viento Zonda. Aunque Mendoza podrá registrar especialmente episodios en sectores precordilleranos alcanzando el centro de la provincia, la señal más fuerte aparece sobre San Juan, donde este jueves las ráfagas podrían superar los 70 km/h y la temperatura alcanzar o superar los 38 °C, luego de una mínima cercana a 14 °C.

El Zonda también podría extenderse hacia sectores de San Luis, acompañado por un fuerte secamiento del aire. Así, el mismo sistema dejará lluvias muy intensas en la Patagonia cordillerana, nevadas abundantes en alta montaña y aire muy seco y cálido descendiendo hacia sectores de Cuyo.