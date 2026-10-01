Confirmaron que Facundo Moyano estuvo 11 días en la habitación 603: qué reveló el informe del hotel

En el marco de la investigación por el escándalo que protagonizó el sindicalista con su novia, se conocieron nuevos detalles acerca de su estadía en un hotel.

La investigación sobre un posible encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó la confirmación de que el exdiputado estuvo alojado en el hotel señalado en la causa.

Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) documentó una estadía de once días, en un período en el que tenía prohibido acercarse a la modelo.

Los registros del Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado en avenida Belgrano al 500, indican que el dirigente sindical ingresó el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre. En ese lapso ocupó la habitación 603.

Qué se investiga sobre el posible encuentro

La fiscal Florencia Nocerez incorporó a la causa la hipótesis de que Moyano mantuvo al menos un encuentro con Arizaga en ese hotel e incumplió las restricciones impuestas. Por ese presunto episodio, el exdiputado quedó imputado por desobediencia, además de los delitos que ya se investigaban.

El establecimiento entregó las grabaciones de sus cámaras de seguridad y los datos de los empleados que trabajaron en esas fechas. Sin embargo, no se encontraron registros de alojamiento a nombre de Arizaga, por lo que esa documentación no permite acreditar un encuentro entre ambos.

La Fiscalía investiga si Facundo Moyano se encontró con Arizaga pese a la prohibición de acercamiento (Foto: Instagram/@facundomoyanook y @candelamagaliok)

Entre las medidas de prueba está el análisis de las filmaciones que aportó el apart hotel. El CIJ también señaló que no pudo reconstruir el supuesto encuentro mediante información de acceso público y que no había una fecha precisa para ese episodio.

La prohibición de acercamiento obliga a Moyano a mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de Arizaga. También le impide comunicarse con ella por teléfono, mensajes, redes sociales o a través de otras personas. Las condiciones fijadas incluyen la obligación de retirarse del lugar ante un cruce casual.

El episodio que dio origen a la causa

El expediente comenzó el 4 de agosto, después de que Arizaga saliera corriendo del edificio donde vive Moyano, en la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. El dirigente iba detrás de ella y ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad.

La investigación inicial se centró en presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Moyano fue detenido y luego recuperó la libertad, sujeto a pautas de conducta entre las que se incluyó la restricción de acercamiento y contacto.

La defensa pidió que se revisaran esas medidas y sostuvo que la prueba reunida había debilitado la acusación. Además planteó que tanto Moyano como Arizaga querían retomar el vínculo y que las restricciones no debían convertirse en una sanción anticipada. El pedido para levantar la perimetral fue rechazado.

El pedido de Arizaga y los cambios en la defensa

Arizaga también manifestó públicamente su intención de hablar con el exdiputado. “Quiero que levanten la perimetral para tener una charla con él”, expresó. Su representación solicitó una audiencia para que pudiera explicar personalmente su voluntad y los motivos por los que considera que corresponde revisar la medida.

En ese escrito, sus representantes argumentaron que el mantenimiento de una medida cautelar debe evaluarse de acuerdo con las circunstancias actuales del caso. Además, señalaron que escuchar la voluntad de Candela Arizaga no supone asumir una posición a favor del imputado.

El expediente también tuvo cambios en la defensa del exdiputado. Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina renunciaron a representarlo y alegaron diferencias insalvables sobre la estrategia judicial. Moyano dio otra explicación: afirmó que el cambio respondía a una decisión personal y designó a Lucio Saldaño y Alejandro Valle como sus nuevos abogados.