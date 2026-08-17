Un remolino levantó un tobogán inflable en Córdoba: dos niños cayeron y fueron hospitalizados

Momentos de pánico vivieron las familias que se encontraban en el Parque de la Democracia de Cruz del Eje , en Córdoba, cuando un remolino de viento levantó un tobogán inflable en el que varios menores jugaban. La ráfaga elevó la estructura de los Minions, de aproximadamente tres metros de altura, y los chicos que estaban en ese momento a bordo cayeron al suelo. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo.

De inmediato, los adultos presentes acudieron a asistir a los niños mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Dos de los menores debieron ser trasladados al Hospital Aurelio Crespo de la ciudad para recibir atención médica. Según el parte médico, ambos presentaron traumatismo leve de cráneo y quedaron en observación para control.

El accidente reaviva las advertencias sobre la seguridad de los juegos inflables en espacios públicos y ferias, especialmente ante condiciones climáticas adversas. Este tipo de estructuras requiere estar correctamente anclada al suelo mediante estacas y sogas tensoras, y debe ser retirada o desinflada ante la presencia de ráfagas que superen los valores recomendados por los fabricantes.

Lo que pasó en Cruz del Eje recuerda a la serie Accidente de Netflix

El episodio del domingo remite de inmediato a la trama de Accidente, la serie disponible en Netflix protagonizada por Ana Claudia Talancón y Regina Blandón. La historia arranca exactamente con un inflable que sale volando en una fiesta infantil, mal asegurado al piso, con consecuencias trágicas: tres niños fallecidos y una niña desaparecida. Todo lo que sigue gira en torno a la búsqueda de culpables, justicia y consuelo por parte de las familias afectadas.

El director de la serie aclaró que no hay un incidente específico que haya servido de inspiración, pero se sabe que en México han ocurrido varios casos similares. Uno de los más destacados tuvo lugar en 2017 en San Luis Potosí, donde un fuerte viento desplazó varios inflables con niños dentro, resultando en una menor gravemente herida. A principios de 2024 hubo un incidente similar en Puebla.

El problema no es exclusivo de América Latina. Una investigación realizada por científicos de las universidades de Georgia y Texas documentó 132 incidentes globales relacionados con inflables y el viento entre 2000 y 2021. Esos eventos provocaron al menos 479 lesiones y 28 muertes. El estudio señala que los accidentes responden a fallas en el anclaje de las estructuras y a la falta de monitoreo de las condiciones climáticas antes y durante su uso.

En regiones donde el viento cambia de manera brusca e impredecible, como ocurre habitualmente en la cordillera y la llanura argentina, las medidas de seguridad para este tipo de atracciones deben ser especialmente estrictas. La serie Accidente logró instalar en el debate público una pregunta que el episodio de Cruz del Eje vuelve a poner sobre la mesa: ¿quién es responsable cuando un inflable sale volando?