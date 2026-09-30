Qué dice la autopsia del adolescente asesinado por su padrastro tiktoker

El informe forense determinó que Lautaro Córdoba, de 16 años, murió desangrado por las heridas de arma blanca.

La investigación por el asesinato de Lautaro Córdoba , el adolescente de 16 años encontrado muerto en una zona rural de la localidad cordobesa de Copacabana , sumó nuevos detalles a partir de los resultados de la autopsia.

El informe forense determinó que el joven recibió siete heridas de arma blanca en el cuello , lesiones que provocaron una importante pérdida de sangre y terminaron causándole la muerte.

Pero el estudio del cuerpo también reveló otro dato que impactó en la investigación: los golpes que presentaba la víctima fueron realizados después de su muerte.

De acuerdo con las conclusiones de los forenses, las lesiones en la cabeza y la cara fueron provocadas con una maza, pero no tuvieron incidencia en la muerte del adolescente.

"Estaba poseído y me contagió": un tik toker asesinó de un escopetazo a su hijastro de 16 años.

La secuencia establecida por los peritos estableció que las heridas ocasionaron que Lautaro perdiera el conocimiento primero y que la causa de la muerte, finalmente, fue la hemorragia provocada por las puñaladas.

Ese resultado, explicó la fiscal de Instrucción Analía Cepede a los medios locales, permite precisar la mecánica del crimen y diferenciar las lesiones que provocaron la muerte de aquellas que se produjeron cuando el adolescente ya había fallecido.

También descartaron que Lautaro hubiera recibido un disparo

Otro de los puntos que quedó establecido con la autopsia fue que Lautaro no murió por un disparo.

En la escena del crimen, los investigadores habían secuestrado una escopeta, por lo que inicialmente una de las líneas de investigación contemplaba la posibilidad de que el adolescente hubiera sido atacado con un arma de fuego.

Sin embargo, los peritos no encontraron heridas compatibles con un disparo en el cuerpo de la víctima. La fiscal confirmó que la autopsia descartó esa hipótesis como causa de muerte.

El padrastro y su hijo, detenidos por el crimen

Por el asesinato están detenidos Hermenegildo Acosta, padrastro de Lautaro y conocido en la zona por sus publicaciones en TikTok, y su hijo de 17 años.

Acosta fue imputado por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, agravado por la participación de un menor de edad. Su hijo, en tanto, está acusado como presunto coautor bajo la misma figura.

La investigación busca ahora determinar con precisión qué participación tuvo cada uno de ellos en el ataque.

La fiscal desmintió un supuesto intento de suicidio

En las últimas horas, también circularon versiones sobre un supuesto intento de suicidio de Acosta en la cárcel de Cruz del Eje.

Sin embargo, la fiscal Cepede desmintió esa información y aseguró que no existe ningún informe del Servicio Penitenciario que confirme que el detenido haya protagonizado un episodio de esas características.

Mientras avanza la investigación, los resultados de la autopsia aportaron una pieza clave para reconstruir el crimen: Lautaro fue atacado con un arma blanca, sufrió siete heridas en el cuello, murió como consecuencia de la hemorragia y después recibió golpes con una maza cuando ya estaba muerto.

Hasta el momento, la principal hipótesis para los investigadores es la de un femicidio vinculado. Es decir, creen que Acosta mató a su hijastro para causarle sufrimiento a su pareja, la madre de la víctima.