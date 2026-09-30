Más de la mitad de las personas cree que la economía está en caída o estancada

Se trata de un relevamiento de QSocial que plantea que Javier Milei está desconectado de la percepción popular

Javier Milei aseguró que "lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión".

Un relevamiento realizado por la consultora de opinión Qsocial, revela que el 56% de las personas consultadas a nivel nacional considera que la actividad económica está cayendo o a lo sumo está estancada, más allá de las afirmaciones del presidente Javier Milei en contrario.

El reporte indica que para el 34% de los consultados la economía está en retroceso, mientras que para un 22% está estancada . En tanto, un 27% cree que solo crece en algunos sectores y solo un 12% cree que está avanzando de manera generalizada y que lo nota la mayoría del público.

"En 2023 Milei ganó las elecciones diciendo lo que la gente ya pensaba. Hoy el riesgo es inverso, que la gente no se reconozca en la economía que describe el Presidente", señala el reporte.

De acuerdo con el relevamiento, el gobierno de Javier Milei tiene un nivel de desaprobación del 61% y uno de aprobación del 35%. Si bien son datos fuertemente negativos, son mejores que en junio con los datos era 64% y 31%.

Baja la confianza

En ese sentido, la confianza en el Gobierno del presidente Javier Milei tuvo en septiembre una abrupta caída mensual del 5,9% y se ubica en un nivel de 1,94 punto sobre un máximo de 5, equivalentes a un 38,8%, según indica el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Se trata de una medición seguida con atención por los analistas políticos por su alta correlación con la suerte electoral de los oficialismos de turno.

El 1,94 repite los niveles de julio pasado y de septiembre del año pasado -cuando tuvo lugar la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires, en la que LLA acusó una dura derrota- y es el más bajo de la gestión de Milei.

Expresado en porcentajes, el ICG indicaría que si la elección fuese hoy, el oficialismo obtendría un 38,8%, un nivel que si bien lo dejaría en el primer puesto, sería insuficiente para evitar una segunda vuelta.

Si bien se ubica por encima de las performances para el mismo mes de gobierno que los ICG de Cristina Fernández de Kirchner en su segunda presidencia, Mauricio Macri y Alberto Fernández, no es un motivo para que los libertario celebren, ya que en esos tres casos los oficialismos terminaron derrotados en sus intentos de renovación de mandato (2015, 2019 y 2023).

Cae la inversión

En tanto, la Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) registró en agosto una caída del 5,4% interanual en términos de volumen físico, arrastrada por un fuerte retroceso en el sector de la construcción y una menor tracción en la compra de equipos durables, según informó el Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF).

Con este resultado, la inversión real acumula una contracción del 7,9% en los primeros ocho meses de 2026, consolidando un desempeño frágil del nivel de actividad en bienes de capital e infraestructura durante el año.

En términos nominales, la masa de inversión volcada en la economía durante el octavo mes del año se estimó en US$ 7.515 millones, equivalentes al 18,6% del Producto Bruto Interno (PBI) medido a volumen desestacionalizado (11,8% del PBI a precios corrientes).