Salario básico: cuánto se cobraría en mano y a qué apuntaría el Gobierno

La Secretaria de Trabajo busca ahora trabajar en las nuevas paritarias con un piso y un techo, este último del 2% mensual. Este año el salario registrado subió en el primer semestre el 14% contra una inflación del 17%.

El gobierno nacional sigue tratando de desplegar estrategias para recuperar la actividad económica , aunque se trata de medidas en dosis pequeñas de impacto limitado. Ahora se conoció que se trata de poner un piso a las negociaciones paritarias.

La Secretaría de Trabajo está pidiendo a sindicatos y empresas que los nuevos salarios de bolsillo que se pacten no sean inferiores a los $860.000 mensuales. Eso sería equivalente a $1.070.000 brutos.

Según pudo averiguar LM Neuquén , no hay muchos acuerdos paritarios que tengan un salario inferior a ese monto en mano.

La idea se conoció justo en momentos en que las cámaras empresarias y la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvieran un primer encuentro, luego de 7 meses, para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que alcanza a $376.700. El primer llamado no tuvo éxito.

Río Negro actualizó los montos de las Asignaciones Familiares desde julio.

La propuesta fue tomada con cautela tanto por referentes de los trabajadores como de las entidades empresariales. Entre las patronales se advierte que no todas las empresas podrían cumplir con la nueva normativa.

En rigor, no se trata de nada escrito. Del mismo modo en que se busca fijar un piso de ingresos, por otro lado el gobierno no homologa acuerdos que contengan subas de salarios por encima del 2% mensual. Y es que Luis Caputo tiene en mente evitar una escapada de la inflación. Por esa razón trata de llevar con rienda corta los salarios.

Pero la realidad indica que en junio, los salarios del sector privado registrado aumentaron 1,9% mensual, por debajo del 2% de mayo y bastante por debajo del 4% registrado en abril, según lo destacó Luciana Mosquera, HR & Payroll Senior Manager TMF Group Argentina.

El trabajo refleja la sensación de la propia situación personal, en un contexto donde cae el poder adquisitivo de los sueldos.

"En los primeros seis meses del año acumularon una suba de 14,5% y, en términos interanuales, de 29,6%. Para las empresas, esta desaceleración en el ritmo mensual permite empezar a trabajar con una dinámica salarial más moderada, aunque sigue siendo necesario revisar con frecuencia presupuestos de nómina y estrategias de compensación". señaló Mosquera.

La especialista indicó que "el dato general de salarios subió 2,9% en junio, pero es importante mirar qué ocurre dentro de cada segmento: el privado registrado avanzó 1,9%, el sector público 3,4% y el privado no registrado 4,4%".

"Para una compañía, especialmente una internacional que necesita proyectar costos laborales en Argentina, el promedio general no alcanza: la referencia más útil es la evolución del segmento en el que efectivamente opera y contrata", indicó.

En el primer semestre la pérdida de poder de compra de los asalariados del sector formal es del 2,5%. Es de recordar que la inflación acumulada de enero a junio fue del 17%.

La necesidad de terminar con la mora

El problema de la mora en los créditos personales y de tarjetas precisamente se resolvería, según la mirada del Palacio de Hacienda, con una baja de inflación y una suba de salarios en términos reales.

La idea de tratar de poner un salarios mínimo de convenio para trabajadores en blanco podría apuntar a hacia ese objetivo aunque se supo que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, no participa en esa movida. Se trata de una iniciativa de Julio Cordero, el secretario de Trabajo.