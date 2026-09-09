El fraude millonario de una concesionaria con la venta de autos de alta gama: un diputado entre los estafados

Secuestraron 19 autos de alta gama valuados en US$1.300.000 que se encontraban en lugares no habilitados y sin documentación. Cómo realizaban las estafas.

Un matrimonio propietario de una reconocida concesionaria fue detenido y están acusados de haber estafado a decenas de clientes con señas de autos de alta gama que nunca fueron entregados. La investigación comenzó meses atrás luego de la denuncia de varias víctimas.

Carlos Alberto González y Cynthia Chamoles son los dueños de Autos Pilar Premium, quienes estafaban con la venta de vehículos alta gama y alrededor de 47 personas resultaron afectadas, entre ellos el diputado nacional Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del reconocido exjugador de rugby Agustín Pichot.

Ambos están acusados de participar en una asociación ilícita junto a un grupo de empleados de la concesionaria de autos, ubicada en la Colectora Oeste de la Panamericana, en el kilómetro 39.5, en la localidad de Manuel Alberti, Buenos Aires.

La investigación está a cargo del fiscal de Pilar Andrés Quintana y comenzó en mayo pasado. Allí los acusan de no haber entregado autos y camionetas a personas que lo habían señado, y por vender vehículos que les habían dejado en consignación sin abonarles a sus propietarios el dinero por la transacción realizada.

En el mes de mayo, la Justicia allanó la concesionaria y secuestró 19 autos de alta gama valuados en US$1.300.000, que se encontraban en lugares no habilitados y sin la documentación en regla.

La detención del matrimonio se concretó en las últimas horas en una casa del barrio cerrado Los Condes, en Pilar, donde también les secuestraron tres celulares. El Juzgado de Garantías Nº6 de San Isidro autorizó la medida tras determinar que el fraude no era un hecho aislado, sino parte de un esquema organizado bajo apariencia legal.

La estafa al diputado libertario que derivó en una investigación

Meses atrás, Quintar denunció haber pagado US$285.000 por una Tesla Cybertruck que nunca recibió. Casualmente, el diputado jujeño fue noticia a mediados de mayo, cuando estacionó un vehículo de este modelo en el garaje del Congreso de la Nación.

La organización, integrada por unas diez personas, utilizaba redes sociales como Instagram, Facebook y Mercado Libre para promocionar autos que no existían o que estaban en consignación, pero cuyos dueños nunca cobraban. Incluso después de las primeras denuncias, continuaron publicitando la compra y venta de vehículos.

En tanto, en el caso de Pichot, la concesionaria le ofreció vender su camioneta Ford Ranger Raptor en consignación, pero tras quedarse con el vehículo, nunca le rindieron cuentas ni le devolvieron el dinero.

La organización criminal apuntada estaría integrada por cerca de 10 personas, quienes articularon todo un sistema de venta de vehículos y de captación de dinero para la importación de unidades, cuyo único fin era apropiarse del dinero de los clientes, según denunciaron.

González ya había sido procesado durante el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público. Y en ese expediente también se dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según confirmó el sitio Pilar a Diario.

"Me encontré con los ventanales tapados y la concesionaria vacía"

En diálogo con La Nación, una de las víctimas bajo identidad reservada, relató sobre lo ocurrido cuando buscaba cambiar su auto.

"Por Mercado Libre encontré una publicación que me interesó. Me puse en contacto con la agencia, revisaron mi auto para tasarlo y ponerlo como permuta. Puse una seña de 2500 dólares y esperé a que me dijeran que ya tenían los papeles del auto que iba a comprar", recordó.

"Un día me dijeron que solo faltaba la Verificación Técnica Vehicular (VTV), pero me pidieron que cancelara el pago para agilizar los trámites. Al día siguiente transferí el resto del dinero que faltaba por contrato, 10.990 dólares, a la cuenta de la agencia", sumó en su testimonio.

"Se pactó para el jueves pasado la entrega de la documentación para hacer la transferencia. Pero desde el día anterior, el miércoles, ya no me respondían los mensajes ni las llamadas. Al llegar a la agencia me encontré con los ventanales tapados y la concesionaria vacía", dijo el joven.