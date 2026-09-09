Detuvieron a un hombre por abusar de una nena de 7 años que vivía en su barrio

La investigación comenzó el año pasado, después de la denuncia de una mujer.

Un hombre de 27 años fue detenido en las últimas horas, acusado de haber abusado sexualmente de una nena de 7 años que vivía en su mismo barrio.

La captura se dio en un allanamiento ordenado por la Justicia por una causa iniciada en marzo de 2022. Fue entonces cuando una mujer de 47 años presentó la denuncia y señaló al sospechoso.

Después de un año y medio de investigación, el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico autorizó el procedimiento que permitió encontrarlo. El acusado quedó bajo custodia y a disposición de la Justicia.

En su casa, en la localidad de Montecarlo, Misiones, la Policía secuestró distintos elementos que ahora serán examinados para determinar si están relacionados con el caso.

La denuncia por el abuso de la nena

La presentación que dio origen al expediente fue realizada en marzo del año pasado. De acuerdo con la información conocida, la denunciante relató un supuesto abuso sexual contra una chica que en ese momento tenía siete años.

El hombre señalado era vecino de la víctima, aunque las autoridades no difundieron detalles sobre las circunstancias en las que habría ocurrido el ataque ni precisaron cuál era el vínculo que mantenía con la familia.

La sede de la Unidad Regional XV de Montecarlo, de la que depende la Comisaría de la Mujer que intervino en el procedimiento del acusado. (Foto: Google Street View)

La investigación quedó en manos de la Comisaría de la Mujer, dependiente de la Unidad Regional XV. Durante los meses siguientes, la causa avanzó bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, que finalmente dispuso allanar la vivienda del acusado.

El operativo se realizó el martes alrededor de las 15.30 en una casa del barrio 4 Bocas, en Montecarlo. Participaron efectivos de la Comisaría de la Mujer, el Comando Radioeléctrico y la División Policía Científica. En el lugar, los agentes encontraron al sospechoso y concretaron su detención. El hombre fue identificado públicamente solamente por sus iniciales, O. E. B., y trasladado a una dependencia policial.

Durante la revisión de la propiedad también se secuestraron distintos objetos. La Policía no informó qué encontraron ni cuál podría ser su importancia, debido a que todavía deben ser analizados e incorporados formalmente al expediente.

Cómo continúa la causa contra el detenido

El acusado permanece a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, que deberá definir los próximos pasos y resolver su situación procesal. Hasta el momento, no se informó cuándo será citado a declarar ni qué medida solicitará la Fiscalía.

Efectivos durante la puesta en funcionamiento de la Unidad Regional XV de la Policía de Misiones en Montecarlo. (Foto: El Territorio/Archivo)

La Justicia deberá reunir y evaluar las pruebas antes de determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación y mantener al hombre privado de su libertad.

Entre las medidas pendientes aparece el análisis de los objetos secuestrados durante el allanamiento. También deberán incorporarse al expediente todos los antecedentes reunidos desde que se presentó la denuncia, en marzo de 2025.

Por la edad de la víctima, gran parte del expediente se mantiene bajo reserva. No se difundieron detalles de su declaración, de posibles evaluaciones profesionales ni de otras medidas realizadas para evitar que la nena vuelva a atravesar innecesariamente el relato de lo ocurrido durante el supuesto abuso.