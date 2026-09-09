Manejaba tomando cerveza con 2,56 de alcohol en sangre, sin cinturón ni seguro: así lo descubrieron

La situación quedó registrada en un video y ahora el hombre, además de quedar inhabilitado para conducir, deberá pagar una multa millonaria

Los agentes advirtieron que respondía las preguntas con dificultad y al ser consultado si había tomado, dijo que "un poco".

Un conductor sorprendió a los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un control de rutina, luego de superar el límite del test de alcoholemia . El hombre, de 35 años, manejaba su vehículo particular cuando fue detenido. La situación quedó registrada en un video.

Cuando los inspectores detuvieron el vehículo, observaron que el hombre tenía una lata de cerveza en la puerta del auto y advirtieron que estaba consumiendo alcohol mientras conducía.

Los agentes advirtieron que respondía las preguntas con dificultad y al ser consultado si había tomado, dijo que "un poco".

Rápidamente le hicieron el test de alcoholemia y fue advertido que el límite de tolerancia es cero. Cuando aparece el resultado en pantalla no queda dudas: 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre, cinco veces por encima de lo establecido.

El conductor deberá pagar más de 5 millones por infracciones

Ocurrió en la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5, donde el organismo realizaba un operativo de fiscalización.

Además del test positivo de alcohol, el hombre se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, ni el cinturón de seguridad colocado ni la identificación del vehículo. Una serie de acciones irresponsables detectadas a tiempo por los agentes.

Todas estas irregularidades le costaron la inhabilitación de su licencia nacional de conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de sanción al volante, mientras que deberá afrontar más de 5 millones y medio de pesos por la acumulación de infracciones.

El episodio ocurrió en el marco de un amplio operativo que la ANSV desplegó durante la madrugada del domingo sobre la autopista Riccheri. En total fueron fiscalizados 2.744 vehículos y sancionados 110 conductores por diferentes infracciones.

El dato más preocupante estuvo relacionado con el consumo de alcohol: 90 de los 110 conductores sancionados dieron positivo en los controles de alcoholemia.

Manejaba borracho y con una licencia falsa: el video del momento en que lo descubrieron

Un mes atrás, un conductor de 33 años también fue detectado por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mientras circulaba con una licencia de conducir falsa y en estado de ebriedad. Le aplicaron una multa millonaria.

El episodio, según comunicó oficialmente el organismo, ocurrió a la madrugada durante un operativo de control realizado en el peaje Agüero en plena Autopista Riccheri, en el que agentes realizaron un test de alcoholemia al conductor, que arrojó 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el resultado positivo en alcoholemia, los agentes advirtieron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir que presentó el hombre.

El documento presentaba diferencias en la impresión y no exhibía las medidas de seguridad requeridas, como el tinte UV visible bajo luz ultravioleta. Al consultar el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), se confirmó que el conductor no contaba con una licencia habilitante vigente.

“Usted no puede ir a comprar una licencia de conducir y circular, porque usted está manejando un vehículo. ¿Ve esta licencia?. Esta licencia es apócrifa. ¿Dónde la compró usted esta licencia?“, preguntó el agente, de acuerdo con lo que se observa en el video que acompaña esta nota.