Denunció el violento robo de su camioneta pero era todo mentira: la encontraron en un arroyo

El dueño del vehículo cambió varias veces su versión ante la policía y terminó reconociendo qué fue lo que sucedió realmente.

La camioneta Volkswagen Amarok apareció parcialmente sumergida en el arroyo El Gato, en Ringuelet (Foto: 0221).

Un hombre de 42 años llegó hasta la comisaría para denunciar que había sido víctima del robo de su camioneta, pero los investigadores lograron detectar que tod0o se trataba de una mentira.

Fue en horas de la madrugada del sábado, cuando Damián Milohnic se presentó en la Comisaría Segunda de la ciudad de La Plata. Según relató, acababa de salir de un cajero automático ubicado en la zona de las calles 7 y 32 cuando dos hombres lo interceptaron, lo amenazaron y escaparon con su Volkswagen Amarok.

Pocas horas después ocurrió algo que cambió por completo el rumbo de la investigación. Vecinos encontraron una camioneta sumergida en el arroyo El Gato, a la altura de las calles 1 y 514, y dieron aviso al 911.

El vehículo apareció hundido en un arroyo y una serie de contradicciones terminó por derrumbar la versión que había presentado ante la Policía.

Un falso robo: la mentira descubierta a las pocas horas

Cuando los efectivos identificaron el vehículo comprobaron que se trataba de la misma Amarok que Milohnic había denunciado como robada.

El hombre terminó detenido después de denunciar que dos delincuentes le habían robado su camioneta, y reconocer horas más tarde que el relato era falso.

Al principio, el descubrimiento preocupó porque desde el exterior no podía determinarse si había alguna persona dentro del vehículo. La camioneta estaba parcialmente sumergida, tenía los vidrios oscuros y su posición dificultaba observar el habitáculo con claridad.

Vecinos advirtieron la presencia de la camioneta debajo del puente y dieron aviso al 911 (Foto: 0221).

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, Bomberos y personal especializado de la Dirección de Riesgos Especiales. Los rescatistas se acercaron hasta la Amarok utilizando kayaks y confirmaron que no había ocupantes. Luego comenzaron las tareas para retirar el vehículo del agua.

Las cámaras pusieron en duda la denuncia

De acuerdo a lo informado por la policía, los registros no coincidían con la secuencia relatada por Milohnic. Ante esas diferencias, los policías volvieron a entrevistarlo y detectaron nuevas contradicciones.

Según fuentes de la investigación, el hombre comenzó a cambiar distintos aspectos de su versión hasta que finalmente admitió que el robo nunca había ocurrido.

Milohnic reconoció que había entregado voluntariamente la Amarok a dos personas conocidas que circulaban con el vehículo cuando sufrieron un accidente y terminaron cayendo al arroyo El Gato. Después de lo ocurrido, el propietario decidió presentarse ante la Policía y denunciar un supuesto asalto.

La confesión modificó por completo la situación judicial del hombre: pasó de presentarse como víctima de un robo a quedar investigado por haber realizado una denuncia falsa.

Los investigadores continuaron además con las actuaciones relacionadas con el accidente para establecer en qué circunstancias la camioneta terminó dentro del cauce.

Detenido por falsa denuncia

Una vez conocida la nueva versión, los efectivos comunicaron el caso al fiscal Álvaro Garganta, responsable de la Fiscalía N°11 de La Plata. El funcionario judicial dispuso la aprehensión de Milohnic y el inicio de una causa por falsa denuncia.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se completaban las actuaciones policiales. En el expediente también intervienen el Juzgado de Garantías N°6 y la Defensoría N°21, según la información conocida sobre la causa.

El caso, que comenzó como la investigación de un supuesto robo cometido por dos delincuentes, dio un giro en cuestión de horas.